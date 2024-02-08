Россиянам назвали самые частые ошибки при составлении резюме

Прежде всего работодатель обращает внимание на оформление резюме. Как пояснила карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Светлана Семеренко, негатив может вызвать слишком длинное и неаккуратно составленное портфолио,

"Потенциальному работодателю будет гораздо приятнее рассматривать вашу кандидатуру, если он поймёт, что вы цените его время и готовы рассказать о себе в удобном, читабельном формате. Размер резюме не должен превышать двух страниц А4. Кроме того, оно должно быть оформлено в едином стиле, размере шрифта и цвете. Не стоит делать неуместных акцентов, отвлекающих внимание. У резюме должна быть чёткая структура", — об этом в беседе с RT рассказала специалист.

Важную роль играет фотография. Многие кандидаты выбирают не самые выигрышные варианты. Добавлять нужно профессиональное бизнес-фото, в деловом стиле. Согласно статистике, это увеличивает просмотр резюме на 78%, соответственно и шансы получить больше приглашений на собеседования. Ни в коем случае нельзя использовать селфи, фото с моря или корпоратива, особенно с бокалом вина, объяснила Семеренко.

Ещё одним фактором, отталкивающим будущего руководителя, может стать копирование одинаковых обязанностей на каждом месте работы. Даже если это так, постарайтесь выделить особенности, покажите ваш рост и то, как развивались ваши компетенции. Работодателя чаще всего интересует последняя трудовая деятельность за 7-10 лет, её нужно описать так, чтобы звучал опыт, нужный конкретной компании. Важно указать подходящее образование.

"Образование должно соответствовать заявленным требованиям. Если вы претендуете на позицию бухгалтера, а за последние пять лет окончили лишь курсы психолога, то об этом писать не стоит. Запишитесь на профильные курсы, которые будут отвечать критериям желаемой позиции. Тем самым вы покажете, что серьёзно погрузились в данную тему и усилите своё резюме релевантным дополнительным образованием", — подчеркнула эксперт.