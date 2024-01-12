Следим за соцсетями: HR-эксперт перечислила маркеры, на которые обязательно смотрит будущий работодатель

При приёме нового сотрудника 80% работодателей изучают рекомендации с прежнего места работы. Об этом радио "Комсомольская правда" рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лойкова.

"Причём делают это не просто звонком в компанию, а под легендами, когда они не выходят как потенциальные работодатели, которые готовятся сделать предложение сотруднику, а спрашивают, например, как представители банка, возможно ли выдать человеку кредит", — объяснила специалист.

В фокусе внимания работодателя оказываются и страницы в социальных сетях. Анализируется неформальное поведение кандидата на вакантную должность, его высказывания на политические и социальные темы. Иногда потенциальному сотруднику предлагается пройти и детектор лжи, особенно это касается работы в госструктурах. Благодаря собранной информации организация может получить более полное представление о личных и профессиональных качествах человека и исходя из этого сделать выбор.