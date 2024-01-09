Эффективность, вовлечённость, стратегия: Названо три предвестника скорого повышения

Одного лишь желания продвинуться вверх по карьерной лестнице недостаточно для того, чтобы убедить начальство в необходимости своего повышения. Ключ к успеху в этом вопросе лежит в результативности и амбициях, рассказал HR-эксперт Светлана Чурусова.

По словам специалиста, существуют так называемые универсальные условия продвижения. Во-первых, нужно показывать руководству высокую эффективность работы, пытаясь преуспеть в своей сфере деятельности. Не менее важно демонстрировать вовлечённость в дела компании. Третьим пунктом является стратегия — директорат подкупит чёткий план развития собственной компетенции.

"Большая ошибка — не заявлять о своём желании роста и развития, не прилагать усилий для повышения квалификации. Главное, чтобы сотрудник не ждал молча, что за него всё решат и предложат — этого может не произойти", — рассказала Чурусова в эфире радио Sputnik.