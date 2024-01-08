Эксперт объяснила, как выбрать украшения для офиса, не навредив стилю

В стиле бизнес-леди есть золотое правило: не надевать более трёх украшений сразу. Об этом, а также об исключениях из данной аксиомы рассказала эксперт по ювелирной моде Елена Ракутина.

"Существует одно единое негласное правило делового стиля: надевать не более трёх украшений, причём обручальное кольцо входит в их число. Обычно комплекты состоят из серёг, кольца и цепочки или броши, в некоторых случаях к образу добавляется браслет", — объяснила она в беседе с "Газетой.ru".

Эксперт добавила, что иногда данное правило можно не соблюдать, при этом не пожертвовав стилем. Так, большой кулон может стать элегантным дополнением к образу, состоящему из простого платья. А чересчур ярким украшениям можно найти замену в виде небольших и лаконичных аксессуаров с бриллиантами, которые будут хорошо сочетаться, не являясь частями одного комплекта. Это позволит привнести в образ оттенок характера и стиля владелицы.

Кроме того, сегодня модно носить в ушах сразу несколько серёжек, пояснила эксперт. Они тоже дополняют образ, не вредя деловой этике. Для рабочих встреч хорошо подойдёт сочетание серёг-гвоздичек с серьгами-цепочками или каффами простых форм, выполненных в металле одного цвета. Такая комбинация позволит не перегружать образ, соблюсти все правила и оставаться в тренде, заключила Ракутина.