5 женских стрижек, которые мужчины терпеть не могут

Если вы думаете, что мужчины обращают внимание лишь на фигуру и макияж, то сильно ошибаетесь. Потому что вашей причёске они уделяют не меньше внимания. Главной составляющей привлекательности женщины, конечно же, являются её волосы. Издавна по ним можно было определить состояние организма дамы, а значит, и здоровье потенциальных детей. Казалось бы, тогда какая разница, как пострижены и уложены волосы, главное — чтобы они просто были. Но, увы, далеко не все стрижки нравятся мужчинам. Более того, есть и те, которые их просто раздражают.

1. Андеркат

Эти женские причёски нам нравятся, а мужчины их терпеть не могут. Фото © Shutterstock

Раньше считалось, что андеркат — это мужская стрижка. Но теперь на улицах часто можно встретить девушек с короткими волосами и выбритыми висками и затылком. Несмотря на то что некоторым представительницам прекрасного пола подобные стрижки очень идут, в целом мужчины не хотели бы видеть свою избранницу в таком образе.

2. Каре

Какие причёски на женщинах мужчины ненавидят и почему? Фото © Freepik / lookstudio

В поисках своего имиджа некоторые девушки расстаются с локонами и выбирают короткие стрижки. Большой популярностью у слабого пола пользуются стрижки боб и каре, которые на удивление вызывают совершенно противоположный эффект у мужчин. На вопрос "почему" они объясняют, что находят такую причёску устаревшей и совершенно не привлекательной. Самый худший вариант — это каре с ободком.

3. Паж

Почему мужчины ненавидят короткие стрижки на женщинах — а им, значит, можно. Фото © Shutterstock

Эта классическая причёска не теряет популярности уже много лет. Паж может быть разной длины — как очень коротким, так и до плеч. Многие женщины любят этот вариант за омолаживающий эффект: он смягчает черты лица и освежает образ. Но не все мужчины готовы принять такой эксперимент на голове своей дамы. С их стороны об этой причёске много негатива, мол, "странная шапочка" или "на её голове будто шлем надет".

4. Стрижка под мальчика

Почему мужчины не принимают короткие женские причёски: топ-4 ненавистных стрижек. Фото © Shutterstock

Красивая женщина должна иметь длинные волосы — и этот мужской стереотип, похоже, имеет бетонный фундамент. Поэтому всё то, что короче каре, в глубине души ими напрочь отвергается. И даже попытка сойти "за своего парня" вряд ли прокатит в большинстве случаев.

5. Под горшок

Паж, каре и другие женские причёски, отталкивающие наших мужчин. Фото © Freepik / cookie_studio

Объёмную шапку из волос с ровным срезом мужчины считают нелепой. При этом нельзя сказать, что сама стрижка плоха, просто горшок действительно идёт не всем женщинам. Грубые и крупные черты лица будут выделяться ещё сильнее с такими волосами. Стрижка под горшок больше подходит женщинам с узким лицом и тонкими чертами, она позволит округлить вытянутые формы.