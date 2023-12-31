Если в дате рождения есть эти цифры — вы окажетесь невероятным везунчиком в 2024 году

Узнать, как к вам отнесётся Деревянный Дракон в год своего правления, просто. Для этого не нужно проводить особых ритуалов или ходить к гадалке. Достаточно знать, что символ 2024 года станет поощрять тех, у кого в дате рождения оказались эти числа.

Цифра 2 в нумерологии

Что означает двойка в нумерологии и за что её любит Деревянный Дракон? Фото © Shutterstock

В нумерологии число 2 отвечает за баланс и сотрудничество. Люди, у кого в дате рождения есть хотя бы одна двойка, — дипломаты. Из-за своей чуткости и в некоторой мере эмоциональной чувствительности эти люди могут подобрать ключик практически к любому человеку. А Дракон — он же символ 2024 года — очень любит тех, кто помогает другим. Поэтому отсыплет "двойкам" побольше везения и удачи. Люди с числом 2 в дате рождения зачастую бывают отличными слушателями и умеют понимать чужие чувства и потребности. Но иногда они могут быть слишком чувствительными и уязвимыми.

Цифра 4 в нумерологии

Почему Зелёный Дракон — символ 2024 года — наделит везением людей с цифрой 4 в дате рождения? Фото © Shutterstock

Вторыми везунчиками, кому 2024 год Дракона сулит море счастья, люди, у кого в дате рождения есть число 4. В нумерологии четвёрка символизирует стабильность, порядок и практичность. Личности, пришедшие на свет под влиянием этого числа, трудолюбивы, ответственны и надёжны. Они стремятся к устойчивости и порядку в своей жизни и часто проявляют организованность и дисциплину.

Люди с числом 4 в дате рождения обычно очень рациональны в своих решениях. Они могут быть отличными аналитиками и умеют принимать взвешенные решения на основе логики и фактов. Именно поэтому год Дракона окажется для них удачным — "четвёрки" не потеряют голову от восторга и сохранят трезвость рассудка.

Цифра 24 в нумерологии

Люди с какими цифрами в дате рождения обречены на успех в 2024 году? Фото © Shutterstock

Мы знаем, что нумерология подразумевает простые числа от 1 до 9, поэтому, если в дате рождения есть 24, то цифры надо сложить: 2+4=6. Получается, ещё одной счастливой для 2024 года станет шестёрка. Но что она означает?