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31 декабря, 10:00

10 вещей ломают физику своим существованием, ведь они стали прозрачными только для вас

Нарушить законы физики нельзя, но можно всех в этом убедить. Собрали 10 фотопримеров, как вещи превращались в прозрачные... Но это всё лишь удачные оптические иллюзии.

"Это не прозрачный стеклянный стакан. Это стальная кружка", — Gabenman.

Фото © Reddit / Gabenman

Фото © Reddit / Gabenman

"Выглядит так, словно это прозрачная чашка. Это не так", — Jaspower.

Фото © Reddit / Jaspower

Фото © Reddit / Jaspower

"Прозрачные перегородки в туалете? Хорошо, что это только кажется", — Lord-LemonHead.

Фото © Reddit / Lord-LemonHead

Фото © Reddit / Lord-LemonHead

"Из-за остатков застывшего жира сковорода выглядела прозрачной", — пользователь Reddit.

Фото © Reddit / пользователь Reddit

Фото © Reddit / пользователь Reddit

"Прозрачные здания... Но только с этого ракурса", — Headtenant.

Фото © Reddit / Headtenant

Фото © Reddit / Headtenant

"Из-за отражений нож кажется прозрачным", — alekhug.

Фото © Reddit / alekhug

Фото © Reddit / alekhug

"ЭТО здание около моей школы", — TheAlternate08.

Фото © Reddit / TheAlternate08

Фото © Reddit / TheAlternate08

"Прозрачное дно у блюдца... Или нет?" trottem.

Фото © Reddit / trottem

Фото © Reddit / trottem

"Здание выглядит полупрозрачным из-за отражения", — silvercoated1.

Фото © Reddit / silvercoated1

Фото © Reddit / silvercoated1

"Поймал рыбу, и на фотографии она выглядит прозрачной", — Siesta_time.

Фото © Reddit / Siesta_time

Фото © Reddit / Siesta_time

10 ужасных футболок, наглядно показывающих, что, прежде чем что-то купить, нужно перевести надпись
10 ужасных футболок, наглядно показывающих, что, прежде чем что-то купить, нужно перевести надпись
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Reddit / пользователь Reddit, silvercoated1

Сергей Трофимов
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