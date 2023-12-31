10 вещей ломают физику своим существованием, ведь они стали прозрачными только для вас

Нарушить законы физики нельзя, но можно всех в этом убедить. Собрали 10 фотопримеров, как вещи превращались в прозрачные... Но это всё лишь удачные оптические иллюзии.