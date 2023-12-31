10 вещей ломают физику своим существованием, ведь они стали прозрачными только для вас
Нарушить законы физики нельзя, но можно всех в этом убедить. Собрали 10 фотопримеров, как вещи превращались в прозрачные... Но это всё лишь удачные оптические иллюзии.
"Это не прозрачный стеклянный стакан. Это стальная кружка", — Gabenman.
Фото © Reddit / Gabenman
"Выглядит так, словно это прозрачная чашка. Это не так", — Jaspower.
Фото © Reddit / Jaspower
"Прозрачные перегородки в туалете? Хорошо, что это только кажется", — Lord-LemonHead.
Фото © Reddit / Lord-LemonHead
"Из-за остатков застывшего жира сковорода выглядела прозрачной", — пользователь Reddit.
Фото © Reddit / пользователь Reddit
"Прозрачные здания... Но только с этого ракурса", — Headtenant.
Фото © Reddit / Headtenant
"Из-за отражений нож кажется прозрачным", — alekhug.
Фото © Reddit / alekhug
"ЭТО здание около моей школы", — TheAlternate08.
Фото © Reddit / TheAlternate08
"Прозрачное дно у блюдца... Или нет?" — trottem.
Фото © Reddit / trottem
"Здание выглядит полупрозрачным из-за отражения", — silvercoated1.
Фото © Reddit / silvercoated1
"Поймал рыбу, и на фотографии она выглядит прозрачной", — Siesta_time.
Фото © Reddit / Siesta_time
Reddit / пользователь Reddit, silvercoated1