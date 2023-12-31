Мошенники развели актрису Малышеву при покупке лекарства для собак за 21 тысячу рублей

Советскую актрису Ирину Малышеву обманули мошенники, у которых та хотела приобрести лекарство для своих четырёх собак. Она перевела деньги на оплату препарата, но доставлять его на самом деле никто не собирался. Об этом сообщает SHOT.

По информации канала, Малышева хотела купить лекарства своим питомцам и искала варианты подешевле. В "Телеграме" ей попался чат-бот с подходящим предложением за 21 тысячу рублей. Актрису это устроило. Она отправила деньги и стала ожидать, когда ей доставят препарат для собак. Вот только таблеток она так и не дождалась, после чего, осознав, что попалась на уловки мошенников, обратилась в полицию.

Ирине Малышевой 62 года. Она исполняла роли в фильмах "Борис Годунов", "Мёртвые души", "Сто дней после детства", "Портрет с дождём" и многих других. В настоящее время актриса находится на пенсии.