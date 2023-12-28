Центробанк назвал фразы, которые произносят только мошенники
ЦБ: Если по телефону предлагают оформить заявку на кредит, это мошенники
Банк России опубликовал список наиболее популярных фраз, которыми пользуются телефонные мошенники. Перечень, выполненный в запоминающейся инфографике, появился в телеграм-канале ЦБ.
Одна из таких фраз — "оформление заявки на кредит". По данным регулятора, услышав эти слова, человек тут же должен бросить трубку. В противном случае он может наговорить лишнего, что поможет мошенникам украсть его сбережения. Тем более злоумышленники знают, как вызвать в жертве нужные эмоции.
Также не нужно верить тем, кто представляется сотрудниками ЦБ: Банк России никогда не звонит и не пишет гражданам для операций. Ещё одно подозрительное словосочетание — "специальный или безопасный счет". Услышав эту фразу, стоит положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно.
Раньше Лайф писал, что для того, чтобы телефонные мошенники сами бросили трубку, их нужно поставить в неудобное положение, задав личный вопрос.
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