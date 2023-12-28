Центробанк назвал фразы, которые произносят только мошенники

Банк России опубликовал список наиболее популярных фраз, которыми пользуются телефонные мошенники. Перечень, выполненный в запоминающейся инфографике, появился в телеграм-канале ЦБ.

Одна из таких фраз — "оформление заявки на кредит". По данным регулятора, услышав эти слова, человек тут же должен бросить трубку. В противном случае он может наговорить лишнего, что поможет мошенникам украсть его сбережения. Тем более злоумышленники знают, как вызвать в жертве нужные эмоции.

Также не нужно верить тем, кто представляется сотрудниками ЦБ: Банк России никогда не звонит и не пишет гражданам для операций. Ещё одно подозрительное словосочетание — "специальный или безопасный счет". Услышав эту фразу, стоит положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно.