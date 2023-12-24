Пожилая москвичка хотела заработать на инвестициях, но отдала 3,5 млн рублей мошенникам

В Москве мошенники выманили у доверчивой пенсионерки 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на источник.

По его данным, 74-летняя москвичка заметила в соцсетях объявление от компании, которая предлагала заработать на инвестициях. Женщина подумала, что будет нелишним иметь пассивный доход, и связалась с представителями фирмы, чтобы вложить свои средства. Они несколько раз выходили на связь по видеозвонку и начали "обрабатывать" пенсионерку с просьбы заплатить за регистрацию на портале по инвестированию.

После этого жертва аферистов открыла новую банковскую карту и почти за неделю передала через курьера более 1,8 миллиона рублей, а позже ещё 400 тысяч. После того как все сбережения закончились, пожилая москвичка решила взять в банке кредит на полмиллиона рублей и тоже отдала мошенникам. В итоге они заявили, что женщина "заработала" 53 тысячи долларов, однако для вывода потребуется ещё 250 тысяч. Тогда она заняла сумму у родственников, однако обещанных денег так и не получила. Поняв, что её обманули, пенсионерка обратилась в полицию. Теперь в деле разбираются правоохранители.