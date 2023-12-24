Пожилая москвичка хотела заработать на инвестициях, но отдала 3,5 млн рублей мошенникам
В Москве мошенники выманили у пенсионерки 3,5 млн рублей
В Москве мошенники выманили у доверчивой пенсионерки 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на источник.
По его данным, 74-летняя москвичка заметила в соцсетях объявление от компании, которая предлагала заработать на инвестициях. Женщина подумала, что будет нелишним иметь пассивный доход, и связалась с представителями фирмы, чтобы вложить свои средства. Они несколько раз выходили на связь по видеозвонку и начали "обрабатывать" пенсионерку с просьбы заплатить за регистрацию на портале по инвестированию.
После этого жертва аферистов открыла новую банковскую карту и почти за неделю передала через курьера более 1,8 миллиона рублей, а позже ещё 400 тысяч. После того как все сбережения закончились, пожилая москвичка решила взять в банке кредит на полмиллиона рублей и тоже отдала мошенникам. В итоге они заявили, что женщина "заработала" 53 тысячи долларов, однако для вывода потребуется ещё 250 тысяч. Тогда она заняла сумму у родственников, однако обещанных денег так и не получила. Поняв, что её обманули, пенсионерка обратилась в полицию. Теперь в деле разбираются правоохранители.
А ранее Лайф рассказывал, что в Сахалинской области психолог лишилась 3,7 миллиона рублей после видеозвонка из "банка". Аферисты использовали классическую схему: попытались оформить заявку на смену телефонного номера клиента с целью оформить кредит на его имя. Не заподозрив обмана, женщина выполнила все инструкции и перевела им деньги.
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