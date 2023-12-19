Психолог с Сахалина лишилась 3,7 млн после видеозвонка из "банка"

37-летний психолог из Сахалинской области попался на уловки телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

Во время первого общения с потерпевшей звонившая мошенница представилась сотрудником банка. Она использовала классический заход: неизвестные попытались оформить заявку на смену телефонного номера клиента с целью оформить кредит на его имя.

Психолог была в курсе такого развода, но тем не менее не заподозрила подвоха: с толку её сбило то, что аферисты звонили по видеосвязи. Поддавшись на уговоры и выполнив все инструкции обманщиков, женщина перевела им 3,7 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело. В МВД напоминают о необходимости проявлять повышенную внимательность в подобных случаях, а после такого звонка нужно самому обратиться в банк по официальным контактам, чтобы узнать у настоящих сотрудников информацию о своих кредитах.