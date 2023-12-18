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18 декабря, 13:42

Мошенник чуть не развёл директора Буйнова на $10 тысяч с помощью дипфейка

Мошенник выдал себя за российского певца Александра Буйнова и чуть не развёл его директора на десять тысяч долларов. Об этом сообщает Mash.

Дипфейк Александра Буйнова. Видео © t.me / Mash

По данным телеграм-канала, аккаунт, который написал директору, не вызвал подозрений, ведь был вполне похож на настоящий. Неладное мужчина заподозрил лишь после просьбы скинуть деньги на криптокошелёк.

В доказательство псевдо-Буйнов скинул несколько видео из аэропорта и самолёта, заранее созданных с помощью дипфейка, и слегка успокоил мужчину, ведь настоящий артист в этот момент тоже находился на борту. Однако продлилась "операция" по вымогательству недолго: аферу всё же удалось раскрыть. Теперь Буйнов планирует написать заявление в полицию.

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Shutterstock

Николь Вербер
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