Мошенник чуть не развёл директора Буйнова на $10 тысяч с помощью дипфейка
Мошенник выдал себя за российского певца Александра Буйнова и чуть не развёл его директора на десять тысяч долларов. Об этом сообщает Mash.
Дипфейк Александра Буйнова. Видео © t.me / Mash
По данным телеграм-канала, аккаунт, который написал директору, не вызвал подозрений, ведь был вполне похож на настоящий. Неладное мужчина заподозрил лишь после просьбы скинуть деньги на криптокошелёк.
В доказательство псевдо-Буйнов скинул несколько видео из аэропорта и самолёта, заранее созданных с помощью дипфейка, и слегка успокоил мужчину, ведь настоящий артист в этот момент тоже находился на борту. Однако продлилась "операция" по вымогательству недолго: аферу всё же удалось раскрыть. Теперь Буйнов планирует написать заявление в полицию.
Ранее Лайф рассказывал, как мошенники обманули актрису Московского Художественного театра имени А.П. Чехова Марию Зорину на 20 миллионов рублей. Аферисты обманом убедили её перевести все свои сбережения и даже продать квартиру с машиной.
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