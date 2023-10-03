От Буйнова до Стоянова: Как выглядят внуки и внучки российских знаменитостей

Эти дети родились в семьях известных людей, поэтому так интересны обществу. Кем стала внучка Вячеслава Зайцева? Как выглядит внук Ирины Аллегровой? Узнайте в нашей статье!

Александр Барсегян — внук Ирины Аллегровой

У российской певицы Ирины Аллегровой есть взрослый внук, которого зовут Александр Барсегян. Он единственный у своей бабушки. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / аirinaallegrovaofficial, © VK / alexander_barsegyan

У певицы Ирины Аллегровой всего одна дочь. Лала появилась на свет в январе 1972 года. Она и подарила знаменитой певице внука Сашу. Воспитанием Александра преимущественно занималась Лала и бабушка Аллегрова. Нередко Ирина во время своих концертов даже выводила внука на сцену. Саша вырос. Ему уже 28 лет. Он получил высшее образование в МГУ. Помимо этого, владеет несколькими иностранными языками и занимается спортом. Серьёзных отношений на данный момент у парня нет. Но говорят, что он пленил сердце не одной барышни.

Маруся и Настя — внучки Вячеслава Зайцева

Как сегодня выглядят внучки российского модельера Вячеслава Зайцева Маруся и Настя (слева направо). Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / slavazaitsew

У известного модельера Вячеслава Зайцева остался сын Егор и внучки. Старшая Маруся с любовью и теплотой рассказала о своём знаменитом дедушке. Девочка решила пойти по его стопам и стала модельером, а также пробует себя в режиссуре. Летом 2008 года у Маруси появилась младшая единокровная сестра Анастасия.

Александр, Софья и Дарья — внук и внучки Александра Буйнова

Как выглядит внук советского и российского певца Александра Буйнова Саша и младшенькие девочки-двойняшки Софья и Дарья. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / buinovofficial

73-летний артист впервые стал дедом в 2005 году. Дочь подарила ему внука и назвала в его честь. Александру уже 22 года, учится на военного. Сам Буйнов считает, что парень растёт его копией: "Саша унаследовал мою великолепную улыбку". В 2009-м стало известно, что у Буйнова появились внучки-двойняшки. 14-летние Софья и Дарья радуют звёздного дедушку своими успехами в школе и в спорте, демонстрируя отличные результаты в айкидо. А ещё они работают моделями. Впервые вышли на подиум в возрасте шести лет. Александр Буйнов своих внучек просто обожает.

Как выглядит сегодня внучка Валерия Золотухина

Как выглядит и чем занимается внучка советской звезды Валерия Золотухина. Фото © ТАСС / Юрий Машков, © satirikon.ru

Мария Золотухина — внучка двух знаменитых советских и российских актёров: Нины Шацкой и Валерия Золотухина, долгие годы светивших яркими звёздами в созвездии Театра на Таганке. Родители стремились всем детям обеспечить всестороннее развитие. Помимо того что Маша хорошо училась в школе, она посвящала свободное время занятиям танцами и вокалом, училась играть на гитаре. Сейчас Марии 25 лет, она играет в театре и снимается в кино.

Как выглядит внучка Ларисы Долиной

Внучка певицы Ларисы Долиной Александра унаследовала от своей звёздной бабушки не только красоту, но и талант. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Личная жизнь дочери Ларисы Долиной окутана тайной: знаменитость и её наследница избегают вопросов на эту тему в интервью. Ангелина Миончинская некоторое время состояла в любовных отношениях с мужчиной, имя которого держится в строгом секрете. Однако до свадьбы дело так и не дошло, и пара рассталась. В 2011 году на свет появилась дочь Ангелины и внучка Ларисы — Александра Миончинская.

Невооружённым глазом заметно внешнее сходство девочки и её знаменитой бабушки. Долина уже неоднократно появлялась на публике вместе с внучкой, которая является участницей детского ансамбля "Непоседы". Сейчас девочке 11 лет, многие ей пророчат успех на сцене в дальнейшем, предполагая, что она пойдёт по стопам бабушки Ларисы Долиной.

Михаил — внук Александра Ширвиндта

Вот как выглядит внук Александра Ширвиндта. По словам невестки Анастасии, мальчик похож на деда телом и душой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nastya_shirvindt

Александр Ширвиндт с 2000 года руководил Московским академическим театром сатиры. Осенью 2021 года он покинул этот пост, оставшись президентом театра. Летом 2023 года в день рождения Александра Анатольевича его невестка Анастасия выложила несколько совместных фото Ширвиндта с внуком Михаилом — свежих, где малышу три года, и сделанных в первые месяцы жизни мальчика. "Горжусь честью привести в жизнь вашего внука, так на вас похожего душой и телом, да и просто жить с вами в соседних домах, деля общий участок, общие локальные драмы и комедии и общий плов. Любовь и свет вели вас по жизни, поэтому и желать больше нечего, кроме как продолжать светить нам всем и над всеми нами. Ура!" — написала невестка.

Правда ли, что Настя Ивлеева — внучка Юрия Стоянова

Как выглядит внучка Юрия Стоянова, как её зовут и Ивлеева ли это? На фото: Юрий Стоянов с сыновьями Николаем и Алексеем Хлоповыми. Фото © ТАСС / Артём Геодакян, topspeaker.ru, VK / Алексей Хлопов

Актёр Юрий Стоянов как-то "похитил" Настю Ивлееву в новогодней рекламе одного из популярных операторов сотовой связи. В праздничном ролике креаторы напомнили о важности общения с близкими. В этой рекламе в фургончике, когда Настю крадут со съёмочной площадки, она называет Стоянова дедом. После этого момента многие зрители и заподозрили, что Ивлеева — реальная внучка актёра. Но это не так.