В середине 80-х стали прорываться работы артистов из-за бугра, а заодно и их видеоролики. В основном благодаря молодёжным передачам "Взгляд" и "До и после полуночи". Такого советский зритель, конечно, не видел — эмоций выше крыши. Собрали пять клипов, которые откинут вас почти на 40 лет назад, — ностальгия обеспечена.

Michael Jackson, Billie Jean (1982)

В середине 80-х годов в эфире телепередачи "Что? Где? Когда?" показали клип Майкла Джексона Billie Jean. Несмотря на то что тогда о нём рассказывали чуть ли не из каждого утюга, увидеть артиста на экране было чем-то заоблачным. Советский гражданин даже не представлял, что человек может танцевать так, как это делал Джексон.

A-ha, Take On Me (1985)

Даже сейчас, спустя почти 40 лет, рисованный клип на уже ставшую легендарной песню Take On Me выглядит интересно. Что говорить о зрителях СССР, смотревших этот шедевр впервые. Увидев клип во "Взгляде", сложно было не начать подпевать представителям капиталистической западной эстрады. Кстати, во многом успех песни зависел именно от клипа. Когда трек выпустили, он, громко говоря, провалился. Лишь спустя почти два года Take On Me ворвался в топы чартов из-за необычного видеоролика.

Genesis, Land of Confusion (1986)

Это видео было настоящим откровением для зрителей из СССР. Кукольное шоу, в котором Рональд Рейган видит кошмарный сон, было необычным сочетанием геополитики, жестокости, фантазий и музыки. Видео ошеломляло своим новаторским видеорядом и было важным политическим заявлением. Благодаря этому видео многие узнали о талантливой прог-рок-группе Genesis.

The Cars, You Might Think (1984)

Однажды на Гостелерадио показали видео, которое получило главный приз на первой церемонии MTV Music Video Awards. Забавный клип с казавшимися на тот момент удивительными спецэффектами. Такое мы даже себе представить не могли: компьютерная графика, полуголая девушка, комары с головами солистов группы — сейчас это выглядит максимально неактуально, а во времена СССР от такого взрывался мозг.

Питер Гэбриел, Big Time (1986)