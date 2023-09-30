Чего ждать, если кошка чихает: Самые верные народные приметы с участием пушистиков

Ещё в Древнем Египте и Месопотамии к животным относились с особым почтением, ибо верили, что во время произнесения молитв дух вселяется в посвящённых ему животных. При этом животные могут служить оракулом, давая своими движениями утвердительные или отрицательные ответы. Кошка в этом отношении считалась вещим животным, способным предугадывать будущее. За поведением усатых внимательно наблюдали и по определённым приметам судили о предстоящих событиях.

Народные приметы с кошками: к переменам в погоде

В народе существуют приметы о кошках, связанные с изменениями погоды. Например, если питомец сворачивается клубочком — ждите похолодания или даже мороза. Фото © Shutterstock

Многие старые моряки до сих пор верят, что кошки на корабле приносят удачу и способны предвещать шторм. Так, например, англичане по поведению кота на судне судили о перемене погоды на море. Какие самые распространённые из предсказаний с котиками?

Согласно народным приметам, если кошка крепко спит — это к теплу и жаре.

Когда пушистик спит на спине или растянувшись во всю длину, ждите скорого потепления.

Если шерстяной комок спит мордочкой под брюхо — к непогоде или холоду.

Кот сворачивается клубком — к морозу, а если распускает хвост или лижет его — к метели.

Если лижет лапу и приглаживает шерсть на голове — ожидайте хорошей погоды.

Чешет за ухом — к дождю или снегу.

Скребёт пол — в скором времени на улице заметёт, будет вьюга.

Кошка точит когти о ножку стола — погода переменится.

Чихает кот — к дождю. А вот невесте услышать чихание кошки — к счастливой супружеской жизни.

Котики и народные приметы: к приходу гостей

Согласно приметам, коты могут вас предупредить о приходе гостей — стоит только присмотреться к их поведению. Фото © Shutterstock

Примета о гостях является общей для многих стран Востока, включая Китай и Японию. Там кошка, которая чешет лапой ухо, также обещает скорое прибытие высокопоставленных персон в ваш дом. Но это не все народные приметы и поверья, вот ещё несколько.

Если кошка моется — гостей намывает, зазывает.

Если у неё в это время лапы холодные — гость либо нежданный, либо недобрый, а если тёплые — придут друзья или сородичи.

Когда кошка намывается, ей при этом обычно говорят: "За ухом черно, за ухом черно". Согласно поверью, кошка услышит и будет мыть за ухом. Намыла или не намыла кошка гостей, по этому поводу говорят: "Не успела кошка намыться, а гости наехали". Или так: "Кошка-пустомойка: долго мылась, а гостей не намыла".

Существует даже ритуал, чтобы заставить понравившегося гостя приходить к вам снова и снова. Возьмите клок шерсти с хвоста своего кота или кошки и незаметно положите его на плечо человеку, которого не хотите отпускать, когда тот будет уходить. Легенды гласят, что тогда он непременно вернётся в ваш дом. И не раз.

Поверья про кошек и деньги

Существуют приметы, которые помогают связать поведение кошек и финансовое благополучие человека. Фото © Shutterstock

Важный нюанс — лапки питомца должны быть белыми. Если такую кошку погладить при Луне, находящейся в фазе роста, финансовое благополучие не заставит себя долго ждать. Интересные поверья связывают питомцев с материальным благополучием. Вот некоторые из них.

Кошка в доме сама по себе притягивает денежное обогащение, но при этом не стоит оставлять чужого питомца, это спугнёт удачу.

Если усатый ластится к владельцу — это к деньгам и подаркам.

Чтобы стать богаче, нужно завести кошку серого окраса.

Если мурлыка к человеку тянется — обнову или выгоду сулит.

В Японии торговцы считают так: если кошка проведёт левой лапой по уху, то в лавку обязательно придут посетители или совершится выгодная сделка.