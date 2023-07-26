Какого цвета коты-лекари, какие защищают от сглаза: Значение окраса домашних кошек

Если верить эзотерикам, магам и колдунам, каждая котейка несёт в себе особую энергетическую функцию. Одни привлекают богатство, другие служат мощными оберегами. И это отличный способ немного подсластить себе жизнь — выбрать нужного питомца и принести его домой. Давайте вместе рассмотрим самые популярные цвета шерсти котиков.

Что могут кошки с белым окрасом

Что означает белый окрас кошки? Животные с таким цветом шерсти настоящие целители. Фото © Getty Images / Westend61

Считается, что кошки с этим окрасом самые настоящие целители. Ведь белый цвет — символ здоровья и долголетия. Жильцы дома, где хозяйничает кошка или кот с таким окрасом шерсти, всегда будут наполнены позитивной энергией и забудут о вялости и хандре. Белоснежный питомец подарит им чувство радости от жизни, наделит внешней красотой.

Что значит рыжий цвет шерсти

Сама энергия солнца живёт на лапках этих пушистиков. Рыжие, красные или золотистые — все кошки с этими окрасами шерсти способны приманить в дом не только счастье и удачу, но и восполнить денежную энергию хозяина. И романтику, куда без неё. Есть поверье, что одинокой женщине, мечтающей встретить любовь, поможет рыжая кошка. Где появится она, туда придёт и жених.

Чёрные кошки

Чёрные кошки в доме — к счастью, они наделяют хозяев удачей, защищают от сглаза. Фото © Freepik

"Говорят, не повезёт, если чёрный кот дорогу перейдёт" — мы все помним слова знаменитой песни. Вот только примету опасаться на дороге чёрных котеек можно отнести лишь к уличным. И то не всегда. Домашняя кошка или кот чёрного окраса — это мощный энергетический оберег жилища и хозяев. Питомец приумножит удачу, а не отнимет её. А ещё снимет сглаз, если вдруг почувствует зло на человеке.

Трёхцветные кошки: что означают

Трёхцветные кошки, или, как их ещё называют, калико приносят удачу, все об этом знают. И это действительно так. Домашнее животное с таким окрасом окажется универсальным источником счастья и благополучия. Котики с тремя цветами на шёрстке помогут гармонизировать все энергетические потоки в доме.

О чём говорит серый или дымчатый окрас

Серые кошки приносят в дом уют и любовь. Могут действовать на хозяев как успокоительное, избавляя от самых чёрных мыслей. Кот такого оттенка шерсти также станет оберегом и защитником от бед и несчастий, поможет отпугнуть недоброжелателей. По поведению питомца с серым окрасом в обществе ваших гостей легко определить тайного завистника — на него будут шипеть.

Почему женщинам нужны кошки черепахового окраса

Кошки с каким окрасом притягиваю деньги и что означают цвета шерсти в эзотерике? Фото © Freepik / master1305

Интересный факт: породные гены черепахового окраса шерсти передаются только по линии кошек. Поэтому животное несёт в себе сильную женскую магию. Очень полезно именно прекрасным дамам держать в доме котейку такого цвета. Пушистик передаст хозяйке силу женского здоровья, убережёт от неудач в любви и поможет раскрыть девичий потенциал.

Двухцветные котики