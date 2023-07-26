Как не стать жертвой вежливости в самолёте, или 10 уроков из реальной жизни

На днях в русскоязычном "Твиттере" разгорелось обсуждение о том, этично ли просить уступить место в самолёте и как поступать, если об этом попросили вас. Собрали 10 самых интересных мыслей — некоторые точно удивят!

"Лечу я из славного города Владикавказа в Питер, и рядом со мной девушка молодая, красивая вся трясётся — боится летать. Её парень попросил меня поменяться с ним, но стюардесса заметила и отругала меня. Вспомним, что я слишком добрая, и все три с лишним часа успокаивала эту мадам, а она вцепилась в мою руку огромными ногтями (может, свои, может, нарастила). И в моменты потряхивания, взлёта и т. д. на мне оставляла всё глубже порезы ногтями и вопила, а я, аки слишком сочувственная, потом ходила с такой рукой. Выводы: 1. Не будьте слишком добрыми, как я, и не жертвуйте своим комфортом. 2. Доплатите денег за места рядом при покупке билета или до вылета, чтобы ваше сердце за возлюбленную было спокойно", — AssemblyOfSoul.

"Когда летел в Стамбул из Москвы, моё место в хвосте в проходе занял мужик, который очень хотел сесть с беременной женой, но пока не накопил на выбор места. В итоге стюарды туркишей сжалились над ним и пересадили меня на пустой первый ряд. А я и не против", — JIoBsTeP.

"Тётки: не хотят покупать место у окна (цена одинаковая, в чём проблема?). Я: беру последнее место у окна. Тётки через переводчик: хотим у окна. Я: нет. Тётки: весь полёт обсуждают, как я выгляжу и какой страны у меня паспорт", — linencl0th.

Почему не стоит уступать своё место другим пассажирам в самолёте? Фото © Shutterstock

"Когда у меня так спрашивают, я широко улыбаюсь и говорю: "Нет! В системе указано, что здесь сижу я, поэтому, если мы попадём в ужасную катастрофу, мой муж будет хоронить останки с этого места, и я не хочу, чтобы это были не мои останки!" — zvaigzde_spindi.

"У меня есть волшебная история про оплаченное место в самолёте. Как-то лет шесть назад я летел из Сочи в Петербург. Я всегда (вообще всегда) покупаю себе место у окна, потому что я хожу с тростью и фактически блокирую людям выход. На моём оплаченном месте сидела женщина со сломанной ногой, а рядом её муж, оба в горнолыжных костюмах с популярной тогда красно-олимпийской блямбой. Вместо приветствия я услышал "Мы не пересядем", и, как вы уже, наверное, догадались, этой даме во время посадки стало плохо, она потеряла сознание, и этот мужик вместе с сочувствующими орал на меня: "ВСТАВАЙ", а Я НЕ МОГУ ВСТАТЬ БЫСТРО. Самолёт тем временем садится, я встал, но сесть мне вообще некуда, самолёт изрядно набит людьми, и, понимая, что я сейчас упаду на скорости, бортпроводник хватает меня, сжимая моё тело, как пассатижи, и, как только шасси касается взлётной полосы, я падаю, разбивая губу и нос, а сверху на меня ещё летит стокилограммовый мужик", — vlad_river.

10 историй, произошедших в самолётах, которые заставят вас задуматься о безопасности и комфорте. Фото © Shutterstock

"Как-то сидел у окна. На среднее кресло подсела девушка и попросила поменяться, если третий пассажир будет мужчина. Им оказался толстый мужик с перегаром, и я летел между ними, хотя заплатил за выбор места у окна", — Bezdelnick.

"Был в подобной ситуации. У Wizz купил билет у окна двери там, где шире. Мне это обошлось +27 евро. Прихожу, а там сидят мадам и девочка. Девочка у окна в наушниках смотрит мультики на телефоне. Я говорю, что это моё место, показываю билет. Мамаша говорит, что их посадили на первый ряд и им там неудобно. А я могу сесть с краю — "Вам что, не всё равно?!" Позвал стюардессу, эта мать как начала орать на меня и на неё. Меня обозвала, её обозвала. Пока не сказали, что высадят, не ушла", — SStepaska.

"Очень жалею, что на первом курсе, когда мне тока-тока исполнилось 18 и я поехала домой на зимние, мне папа взял место у окна, а там уже сидел какой-то пацан и я засунула язык в жопу и села в центре, но мысленно я тогда его прокляла на понос, конечно…" — dekarabria.

Как не стать жертвой вежливости в самолёте: уроки из реальных историй. Фото © Shutterstock

"О лол, я летела так однажды, попросили место у окна уступить прям слёзно, мол, девочка первый раз летит, хочет увидеть всё. Уступила. Разговорились, потом в процессе разговора ребёнок выдаёт: ой, я, когда в прошлый раз летала, такой рассвет видела! Сидела чисто 😃", — pink_tribble.

"Во всех путешествиях я всегда стараюсь занять крайнее место, ага, у прохода. Я тревожный котик, и возможность беспрепятственно встать и пойти куда хочешь в любой момент времени для меня очень ценна. Но даже в таких ситуациях находятся люди, ктр просят поменяться местами... Однажды парочка попросила меня променять своё крайнее место на место В СЕРЕДИНЕ. Пара не забронила себе места заранее, а девушка боялась летать на самолёте. А парень весь такой благородный, благородно просил меня уступить ей место и делал трагичный вид, пытаясь на меня давить", — JustTheleftsock.