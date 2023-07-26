"Гигарама" в деталях показала прошедший VK Fest, и на снимке можно отметить себя

На нём не только запечатлён эпизод фестиваля, на котором можно себя отметить, но и есть ссылка для перехода на площадку Super, где приглашают стать участником 360-градусного тура по коллекциям в гардеробах российских знаменитостей — Яны Рудковской, Карины Нигай и Алексея Жидковского. А ещё там есть фотоотчёт с минувшего VK Fest.