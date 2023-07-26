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26 июля, 14:25

"Гигарама" в деталях показала прошедший VK Fest, и на снимке можно отметить себя

Проект Gigarama сделал панорамный снимок сцены во время выступления Лолиты на VK Fest в парке Горького.

На нём не только запечатлён эпизод фестиваля, на котором можно себя отметить, но и есть ссылка для перехода на площадку Super, где приглашают стать участником 360-градусного тура по коллекциям в гардеробах российских знаменитостей — Яны Рудковской, Карины Нигай и Алексея Жидковского. А ещё там есть фотоотчёт с минувшего VK Fest.

Трансляцию VK Fest на языке жестов посмотрело свыше двух миллионов человек

Трансляцию VK Fest на языке жестов посмотрело свыше двух миллионов человек

Кстати, в заключительный день мероприятия, 16 июля, певица Лолита на одной из площадок VK Fest в Москве выгуляла нашумевший за последние шесть лет прозрачный комбинезон, который в народе прозвали "голым костюмом". Впервые звезда появилась в нём на сцене фестиваля "Жара-2017" в Баку.

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"Гигарама"

Юрий Лысенко
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