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24 июля, 14:59

Трансляцию VK Fest на языке жестов посмотрело свыше двух миллионов человек

<p>Обложка © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/fest?z=photo-86529522_457326186/wall-86529522_607833" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK Fest</a></p>

Обложка © "ВКонтакте" / VK Fest

Более двух миллионов человек с ограничениями по слуху посмотрели трансляцию VK Fest на русском жестовом языке. Об этом сообщила компания "ВКонтакте".

"Для людей с ограничениями по слуху специалисты перевели прямой эфир VK Fest на русский жестовый язык. В этом фестивалю помогали партнёры-переводчики Катерина Кононенко, Маргарита Старцева, Мария Зизина и московский театр неслышащих актёров "Недослов"... Трансляцию VK Fest на жестовом языке посмотрело более двух миллионов человек", — говорится в пресс-релизе.

Специалисты адаптировали в трансляции выступления артистов, музыкантов, ведущих и блогеров на фестивале. Для этого переводчики перевели на жестовый язык свыше 100 песен. Команда фестиваля помогла и иначе гостям с ограниченными возможностями здоровья насладиться атмосферой. Так, сайт VK Fest адаптировали для незрячих ещё перед началом продажи билетов, а перед стартом застройки площадки волонтёры с инвалидностью проверили места праздника на доступность для гостей на инвалидных колясках, а волонтёрам и охранникам дали инструкции о правильном общении с людьми с инвалидностью. Вместе с тем для людей с I и II группой инвалидности был организован бесплатный проход на фестиваль. Всего посетило мероприятие около 900 гостей с ограниченными возможностями.

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Напомним, VK Fest прошёл в пяти городах России в середине июля. В первый день фестиваля, 15 июля, в Москве выступили самые популярные исполнители, среди которых Баста, Gayazovs Brothers, Мот, "Иванушки", Hammаli & Navai, Лолита, Клава Кока и другие.

Светлана Оперук
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