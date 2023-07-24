Трансляцию VK Fest на языке жестов посмотрело свыше двух миллионов человек

"Для людей с ограничениями по слуху специалисты перевели прямой эфир VK Fest на русский жестовый язык. В этом фестивалю помогали партнёры-переводчики Катерина Кононенко, Маргарита Старцева, Мария Зизина и московский театр неслышащих актёров "Недослов"... Трансляцию VK Fest на жестовом языке посмотрело более двух миллионов человек", — говорится в пресс-релизе.

Специалисты адаптировали в трансляции выступления артистов, музыкантов, ведущих и блогеров на фестивале. Для этого переводчики перевели на жестовый язык свыше 100 песен. Команда фестиваля помогла и иначе гостям с ограниченными возможностями здоровья насладиться атмосферой. Так, сайт VK Fest адаптировали для незрячих ещё перед началом продажи билетов, а перед стартом застройки площадки волонтёры с инвалидностью проверили места праздника на доступность для гостей на инвалидных колясках, а волонтёрам и охранникам дали инструкции о правильном общении с людьми с инвалидностью. Вместе с тем для людей с I и II группой инвалидности был организован бесплатный проход на фестиваль. Всего посетило мероприятие около 900 гостей с ограниченными возможностями.