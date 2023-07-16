Лолита снова вышла в свет в любимом "голом костюме", который "давала поносить" Киркорову
Лолита на VK Fest — о Тилле и "голом костюме" с "Жары-2017": Плевать, что скажут
Певица Лолита на одной из площадок VK Fest в Москве в заключительный день мероприятия выгуляла нашумевший за последние шесть лет прозрачный комбинезон, который в народе прозвали "голым костюмом". Впервые звезда появилась в нём на сцене фестиваля "Жара-2017" в Баку.
Лолита снова вышла в свет в любимом скандальном "голом костюме". Видео © LIFE
Тогда в качестве гостя на "Жару" заглянул лидер легендарной группы Rammstein Тилль Линдеманн, и Лолита вспомнила, как зажигала перед публикой после знакомства с эпатажным немецким музыкантом.
Певица повторилась, что выпили они тогда много, но артистка продолжала кутить и не стеснялась своей фигуры. Она призналась, что "была в таком кайфе от этого, что было совершенно всё равно", что люди скажут о том, что "очень крупная женщина внезапно сняла верхнюю часть наряда и показала себя".
"Тот кайф от общения с выдающимся музыкантом ничем не заменим. Сегодня я трезвая, похудевшая и подумала: ну чё он лежит, скоро моль поест, а так хоть вы посмотрите. Вы ещё сделайте [коллаж] — вот 2017 год, вот 2023-й", — сказала Лолита.
"Голый" комбинезон Лолиты напомнил о себе ещё и в прошлом году, когда на сцену в Алма-Ате в нём выскочил Филипп Киркоров. Тогда он разозлил фанатов: в комментариях они попросили вернуть прикид Лолите и заявили, что вообще "ещё не отошли от Баскова".
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