Инстасамка, Алсу, Люся Чеботина и Мот зажгли на VK Fest

15 июля в московском парке Горького стартовал крупнейший городской опен-эйр-фестиваль VK Fest 2023. На музыкальных сценах для гостей выступают самые популярные исполнители, среди которых Баста, Gayazovs Brothers, Мот, "Иванушки", Hammаli & Navai, Лолита, Клава Кока и другие.

VK Fest в московском парке Горького 15 июля. Видео © SHOT

На Синей сцене фестиваля сегодня уже встретили своих поклонников Elman и Andro, Инстасамка (Дарья Зотеева), Алсу, Юлия Паршута и Люся Чеботина. Гостей VK Fest также порадовали Алла Михеева, Настя Ивлеева, Илья Соболев и Игорь Николаев. Среди участников мероприятия и популярные блогеры — они с радостью раздают автографы, общаются с поклонниками и фотографируются с гостями.

Российский шеф-повар Константин Ивлев на VK Fest в Москве. Фото © "ВКонтакте" / VK Fest

На площадке "Знание.Лекторий" российского общества "Знание" на VK Fest в первый день фестиваля со зрителями пообщался депутат Госдумы и известный эрудит Анатолий Вассерман. Для москвичей там же выступают известные продюсеры, диджеи и другие представители российской креативной индустрии.

Арсений Попов, Антон Шастун, Сергей Матвиенко и Дмитрий Позов из квартета "Импровизация" с ведущей Аллой Михеевой. Фото © "ВКонтакте" / VK Fest

Ранее VK Fest посетили жители Сочи, Питера, Владивостока и Новосибирска. 16 июля в Москве состоится финальное шоу фестиваля. Список приглашённых блогеров и музыкантов можно посмотреть на официальной странице мероприятия.