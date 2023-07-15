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15 июля, 18:22

Инстасамка, Алсу, Люся Чеботина и Мот зажгли на VK Fest

Инстасамка, Алсу, Люся Чеботина и Мот выступили в первый день VK Fest в Москве

<p>Певец Мот на сцене VK Fest 2023 в Москве. Обложка © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/fest" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK Fest</a></p>

Певец Мот на сцене VK Fest 2023 в Москве. Обложка © "ВКонтакте" / VK Fest

15 июля в московском парке Горького стартовал крупнейший городской опен-эйр-фестиваль VK Fest 2023. На музыкальных сценах для гостей выступают самые популярные исполнители, среди которых Баста, Gayazovs Brothers, Мот, "Иванушки", Hammаli & Navai, Лолита, Клава Кока и другие.

VK Fest в московском парке Горького 15 июля. Видео © SHOT

На Синей сцене фестиваля сегодня уже встретили своих поклонников Elman и Andro, Инстасамка (Дарья Зотеева), Алсу, Юлия Паршута и Люся Чеботина. Гостей VK Fest также порадовали Алла Михеева, Настя Ивлеева, Илья Соболев и Игорь Николаев. Среди участников мероприятия и популярные блогеры — они с радостью раздают автографы, общаются с поклонниками и фотографируются с гостями.

Российский шеф-повар Константин Ивлев на VK Fest в Москве. Фото © "ВКонтакте" / VK Fest

Российский шеф-повар Константин Ивлев на VK Fest в Москве. Фото © "ВКонтакте" / VK Fest

На площадке "Знание.Лекторий" российского общества "Знание" на VK Fest в первый день фестиваля со зрителями пообщался депутат Госдумы и известный эрудит Анатолий Вассерман. Для москвичей там же выступают известные продюсеры, диджеи и другие представители российской креативной индустрии.

Арсений Попов, Антон Шастун, Сергей Матвиенко и Дмитрий Позов из квартета "Импровизация" с ведущей Аллой Михеевой. Фото © "ВКонтакте" / VK Fest

Арсений Попов, Антон Шастун, Сергей Матвиенко и Дмитрий Позов из квартета "Импровизация" с ведущей Аллой Михеевой. Фото © "ВКонтакте" / VK Fest

Ранее VK Fest посетили жители Сочи, Питера, Владивостока и Новосибирска. 16 июля в Москве состоится финальное шоу фестиваля. Список приглашённых блогеров и музыкантов можно посмотреть на официальной странице мероприятия.

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Также в рамках VK Fest 2023 в столичном парке Горького звёзды российского шоу-бизнеса приоткроют завесу тайны и проведут экскурсию по своим гардеробам. Свой люкс россиянам покажут музыкальный продюсер Яна Рудковская, бьюти-блогер Алексей Жидковский и стилист Карина Нигай.

Ирина Фальке
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