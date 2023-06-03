Музыка, еда, воздушные шары — самые интересные фестивали лета-2023, которые обязан посетить каждый

В летние дни, когда воздух пропитан ароматами цветов и зелёной листвы, самое время наслаждаться уличными фестивалями и концертами. Вместе с коллегами из сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказываем про самые яркие события городов России, где вас ждут радостные эмоции, ритмы музыки и танцы под открытым небом. Готовьтесь к увлекательному приключению, где вас встретят вкусные блюда, воздушные шары и веселье, чтобы вы наслаждались каждым моментом.

STEREOLETO — 10–11 июня, Санкт-Петербург

Самые крутые музыкальные шоу России. Фото © VK / Фестиваль STEREOLETO / Юлия Чунарёва

Ежегодный независимый музыкальный фестиваль, на котором представлены самые разные жанры, включая рок, электронику, хип-хоп и поп. Мероприятие уже более двадцати лет привлекает российских и зарубежных артистов и посетителей своей атмосферой творчества и свободы.

В этом году в нём примут участие Баста, ZOLOTO, Антоха МС, Дельфин, Наадя, "Копы в огне", Лев Лещенко, Владимир Кузьмин и многие другие. Фестиваль STEREOLETO пройдёт в современном арт-пространстве "Севкабель порт" с видом на Неву и Финский залив на Васильевском острове 10 и 11 июня.

Фестиваль "Вкус Москвы" — 24–25 июня, Москва

Классные фестивали Москвы, куда можно пойти всей семьёй. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Обязательно посетите и международный гастрономический фестиваль "Вкус Москвы". На одной площадке соберутся самые популярные рестораны столицы и шеф-повара заведений, а посетители смогут попробовать авторские кулинарные шедевры. В специальной интерактивной зоне гости будут готовить необычные блюда под руководством профессионалов.

Фестиваль не ограничится едой: здесь предусмотрены детские и спортивные площадки, мастер-классы, дегустации вин, музыка и танцы. Мероприятие пройдёт на территории городского пространства с аутентичной авангардной архитектурой "Хлебозавод № 9", метро "Дмитровская".

"Дикая мята" — 16–18 июня, Тульская область

Легендарный музыкальный фестиваль "Дикая мята" вернётся в 2023 году. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Один из крупнейших летних музыкальных фестивалей под открытым небом. Мультиформатность — главная фишка мероприятия, поэтому тут можно встретить как популярных артистов, так и молодых малоизвестных исполнителей разных жанров. Среди участников Леонид Агутин, Lumen, Sati Ethnica, The Hatters, Alai Oli, Jane Air, Найк Борзов и многие другие.

Помимо музыкальной сцены, на фестивале можно посетить ярмарку хендмейда, одежды и сувениров, а также фуд-корты, детские и спортивные площадки, мастер-классы и кинолекторий. Место проведения — посёлок Бунырёво под Тулой. Добраться из Москвы туда можно на личном авто, электричке или автобусе, а также заказать трансфер на сайте мероприятия. "Дикая мята" имеет свою зону для кемпинга, если хотите пару дней пожить в палатке.

VK Fest в 2023 году

В каких городах России пройдёт VK Fest в 2023 году. Фото © ТАСС / Роман Пименов

Масштабный фестиваль VK Fest на открытом воздухе пройдёт сразу в пяти крупных городах России: 17 июня во Владивостоке, 24 июня в Новосибирске, 1–2 июля в Санкт-Петербурге, 8 июля в Сочи, 15–16 июля в Москве. Организатор — социальная сеть "ВКонтакте". Задумка мероприятия — перенести всё лучшее, что есть в онлайне, в офлайн: от музыки до блогеров.

VK Fest пройдёт в drink-free-формате: фестиваль свободен от алкоголя и вместо этого предлагает интересные активности для посетителей всех возрастов. Среди артистов в разных городах заявлены Хаски, Hammali & Navai, Zivert, Jah Khalib, Feduk, Лолита, L'one, Элджей, Люся Чеботина и многие другие.

"Небо России" — 6–14 августа, Рязань

Необычные и интересные фестивали России в 2023 году. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Этот фестиваль воздухоплавания проходит в России уже более 30 лет. Красочное и масштабное мероприятие в Рязанской области традиционно притягивает сотни зрителей со всей страны. Посетители увидят, как в небо одновременно поднимутся более 30 ярких воздушных шаров и дирижаблей, а также смогут подняться и самостоятельно. На официальном сайте можно забронировать полёт и в любой другой день.