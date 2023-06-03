Любовь зла — выйдешь и за разведённого: 8 лайфхаков от психолога для мачехи, как полюбить чужих детей

Всегда страшно связывать себя отношениями с человеком, у которого уже есть дети от прошлого брака, даже если вы его очень сильно любите. Как они будут к вам относиться? Получится ли наладить контакт? Вопросов и сомнений масса. Психолог Илья Ахмедов попытался развеять некоторые из них и дал несколько советов, как установить отношения с пасынками и падчерицами и полюбить их.

В первую очередь, говорит специалист, важно осознать, что ребёнок партнёра от первого брака — важный член семьи, с которым необходимо наладить отношения. И вот что интересно: чтобы полюбить неродных детей, необходимо сначала заслужить их любовь. Как же подружиться с ребёнком супруга?

1. Будьте собой, как бы это банально ни звучало

Как наладить контакт с ребёнком своего мужа? Фото © Shutterstock

По словам психолога, не нужно пытаться быть для ребёнка второй мамой или, наоборот, игнорировать его как посторонний человек. Придёт время, когда малыш поймёт, кто вы и какое место занимаете в жизни папы. Поэтому всё, что вам нужно делать, — любить партнёра и с уважением относиться к его детям.

2. Общайтесь с ребёнком

Наладить общение — одна из основных обязанностей. Ребёнку важно знать, что его жизнь вам интересна и вас волнует, что он делает и где находится. Что для вас он член семьи, судьба которого небезразлична.

Вам просто необходимо наладить контакт с ним, чтобы он быстрее принял вас в семью. Проявляйте внимание и заинтересованность: болтайте с ребёнком о книгах, фильмах, компьютерных играх. Спросите, как прошёл его день в школе и чем он собирается заняться на досуге. Со временем вы станете ближе Илья Ахмедов Психолог

3. Проводите больше времени вместе

Уделяйте ему больше времени, даже если он настроен к вам негативно. Фото © Shutterstock

Как утверждает специалист, даже если ребёнок изначально настроен не совсем дружелюбно, его негативную энергию можно превратить в позитивную. Например, можно поиграть в настольные игры или устроить спортивную командную эстафету. Так вы сплотитесь и узнаете друг друга лучше.

4. Не забывайте про ответственность

Важно помнить, что, решившись на такой брак, вы отвечаете за детей супруга как за своих. Ведь теперь они незаменимая часть вашей жизни. Даже если пока контакт наладить не получается, следует осознавать, что это не снимает с вас ответственности за них.

Всё-таки вы знали, на что идёте, когда начинали отношения. Если дети растут под вашей опекой, вам придётся взять долю ответственности за их воспитание. Хоть они вам и не родные, но многое в этой жизни усвоят именно от вас — помните об этом Илья Ахмедов Психолог

5. Открывайтесь ребёнку

Больше открывайтесь ребёнку, и он начнёт вам доверять. Фото © Shutterstock

Для доверительных отношений важна честность и искренность. Как советует эксперт, чтобы расположить ребёнка, не нужно иметь от него секретов. Расскажите о себе: кем работаете, чем увлекаетесь, какие фильмы любите и как проводите свободное время. Возможно, в чём-то ваши интересы и предпочтения сойдутся. А это добавит тем для разговоров и привлечёт его к вам.

6. Решайте конфликтные ситуации не в присутствии детей

В любых отношениях возникают споры, однако решать их в присутствии детей не стоит. Причём об этом следует помнить и по отношению к собственным отпрыскам. Крики родителей пугают их, вызывают чувство страха перед неизвестностью. Что, если семья снова распадётся? Или же это шанс, что вернётся родная мама.

Выяснение отношений неприемлемо при них, особенно если вы только начинаете жить вместе. Не подрывайте доверие детей, ведь они ещё очень недоверчиво относятся к вам Илья Ахмедов Психолог

7. Поддерживайте ребёнка

Чтобы наладить контакт с чужим ребёнком, важно показывать ему свою поддержку. Фото © Shutterstock

Дети не должны чувствовать себя покинутыми, сейчас им как никогда важно надёжное плечо, в которое можно при необходимости поплакать. Как говорит специалист, любая победа, даже маленькая — повод для объятий и нескольких ободряющих слов. А любое поражение — повод посочувствовать и помочь в достижении цели. Пусть дети видят в вас опору, знают, что вы всегда поддержите в трудную минуту. Так вы почувствуете их доверие.

8. Относитесь с уважением к матери ребёнка

Пусть при мысли о другой женщине у вас начинается нервный тик, она по-прежнему занимает главное место в жизни своих детей. И любое негативное слово, сказанное в её адрес, вызовет в ребёнке злость и агрессию по отношению к вам. Поэтому, советует психолог, даже если мучает ревность к бывшей супруге партнёра, старайтесь не проявлять негатива при ребёнке. Всё-таки родная мама — это самый важный человек в его жизни.