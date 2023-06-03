Психолог развеяла миф о формировании новой привычки за 21 день

Образ жизни взрослого человека — это совокупность разнообразных привычек, и от того, насколько они полезные, зависит качество жизни в целом. Психолог, энергопрактик Юлия Погребинская рассказала читателям Лайфа, как перестроить образ жизни и выработать необходимые привычки.

Кто-то утверждает, что привычка нарабатывается в течение 21 дня, но это не совсем так. Большинство новых навыков требуют гораздо больше времени (от трёх месяцев) — тогда появляется системность. В первую очередь это связано с инертностью физического тела, которое гораздо позже реагирует на наши команды, чем ум, объяснила эксперт.

"В связи с этим быстрые результаты во взрослом возрасте — иллюзия. Как правило, мы бросаем начатое, если не видим мгновенного эффекта. Для того чтобы сделать полезную привычку своим образом жизни, в первую очередь необходимо ставить её в своё расписание на регулярной основе. Не ориентировочно "на этой неделе" или "в свободное время в среду", а "в среду в 10:00". Это очень дисциплинирует и помогает встраивать новое дело в существующий порядок вещей. Кроме того, специально выделенное время подтверждает равную важность нарабатываемой привычки со всеми другими, уже сформированными действиями", — отметила энергопрактик.

После того как человек находит в своём графике конкретное время, наступает этап посложнее — необходимость привести план в действие. Погребинская подчеркнула, что некоторые люди умеют игнорировать даже внесённые в расписание активности, и при таком складе характера рекомендуется находить "гарантов" нового образа жизни.

"Для кого-то таким человеком становится помощница, не дающая забыть о важности обещанных самому себе дел. Для кого-то это может быть тренер, с которым заранее согласована тренировка. Одно дело — обмануть самого себя (для многих людей это не проблема). Гораздо хуже — подвести другого человека", — сказала собеседница.

Из привычек, которые помогают улучшить внутреннее состояние и здоровье, в первую очередь можно отметить физическую активность. Но важно прийти к пониманию того, что в какой-то момент нас всех "снимают с гарантии", когда человек должен сам взять на себя ответственность за качество и длительность своей жизни, добавила психолог.

"Ещё одним важным фактором, влияющим на самочувствие, является сбалансированное питание. Нужно подобрать для себя индивидуальный рацион, который будет учитывать все особенности и потребности организма. Не существует единой для всех схемы. Помимо вышеперечисленных привычек, стоит добавить ещё одну. Это забота о своей внутренней энергии. Чем больше у нас сил, тем выше качество нашей жизни", — заключила специалист.