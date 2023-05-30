Психолог рассказала, как справиться со стрессом при помощи дыхания

Во время стресса можно задействовать парасимпатическую нервную систему — перейти на глубокое дыхание. Такой совет дала психолог Ольга Романив. Прежде всего необходимо дышать "животом".

"При таком способе дыхания вдох начинаем снизу, как бы изнутри живота, далее наполняем воздухом лёгкие, поднимаем вверх ключицы. Выдыхать можно в произвольном порядке. Вдох и выдох должен быть медленным. В идеале выдыхать нужно чуть медленнее, чем вы вдыхаете", — сказала она в беседе с сайтом kp.ru.

Психолог также посоветовала дыхание с небольшими контролируемыми задержками. Они вызывают расслабление организма в целом и нервной системы в частности. Сначала нужно сделать глубокий вдох, выдохнуть на счёт "четыре", затем задержать дыхание на счёт "семь" и снова выдохнуть, уже на счёт "восемь".

Успокоиться поможет медитация в положении сидя или лёжа. Нужно попробовать успокоиться и сосредоточиться на вдохах и выдохах. Дыхание при этом может быть произвольным.

Психолог добавила, что при серьёзной панической атаке не поможет йога, однако при хроническом стрессе это эффективный способ вернуться в норму. Если и такое не помогает, то необходимо обязательно обратиться к специалисту.