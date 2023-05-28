Регион

Уведомления отключены

28 мая, 09:52

Врач объяснила, чем опасен повышенный уровень гормона стресса и как его выявить

Эндокринолог Жаркова: Избыток кортизола может вызвать депрессию и остеопороз

Избыток в организме кортизола, который называют гормоном стресса, будет сопровождаться специфическими симптомами. О них читателям Лайфа рассказала эндокринолог и диетолог Полина Жаркова.

Кортизол — гормон, который вырабатывается в пучковой зоне коры надпочечников, а рецепторы к нему располагаются практически во всех тканях организма, объяснила врач. Кортизол регулирует обмен веществ в нормальных условиях и при внезапных сильных нагрузках — стрессе, интенсивной физической работе, эмоциональном, умственном напряжении или во время болезни.

Жаркова сообщила, что при возникновении критической ситуации организм увеличивает выработку кортизола, который, в свою очередь, выполняет множество функций: регулирует углеводный обмен, увеличивая содержание глюкозы в крови, активирует расщепление жиров до жирных кислот и белков до аминокислот. То есть снабжает организм энергией и субстратами для синтеза необходимых в условиях стресса веществ. В то же время увеличивает силу сердечных сокращений и задерживает жидкость в организме, повышает тонус сосудов, тем самым увеличивая артериальное давление. А ещё он ослабляет иммунный ответ, подавляет воспаление и аллергическую активность. Все действия кортизола направлены на то, чтобы организм успешно преодолел острый стресс.

"В настоящее время люди всё чаще подвергаются воздействию хронического стресса. Это провоцирует развитие воспаления, возникновение депрессивных и тревожных расстройств, преждевременное старение клеток. Длительно повышенный уровень кортизола вызывает остеопороз, мышечную дистрофию, перераспределение жировой ткани в организме, истончение кожи и снижение противоопухолевого иммунитета. Ожирения как такового может и не быть, но пациенты отмечают отложение жира в области живота и лица. Руки и ноги при этом худеют. На щеках чрезмерный румянец, а на животе и боках багровые полосы растяжения", пояснила эндокринолог.

У пациентов с гиперкортицизмом отмечают рост артериального давления, мышечную слабость, перепады настроения, снижение либидо, нарушение менструального цикла, бесплодие и частые рецидивирующие инфекции, подчеркнула Полина.

Психолог назвала признаки опасного одиночества

Психолог назвала признаки опасного одиночества

Несмотря на все опасности, которые сулит избыток этого вещества, кортизол называют одним из самых важных гормонов в организме. Предлагаем вам прочитать комментарий эндокринолога о том, почему недостаток кортизола даже опаснее превышения его нормы.

Обложка ©

Freepik

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров