Врач объяснила, чем опасен повышенный уровень гормона стресса и как его выявить

Избыток в организме кортизола, который называют гормоном стресса, будет сопровождаться специфическими симптомами. О них читателям Лайфа рассказала эндокринолог и диетолог Полина Жаркова.

Кортизол — гормон, который вырабатывается в пучковой зоне коры надпочечников, а рецепторы к нему располагаются практически во всех тканях организма, объяснила врач. Кортизол регулирует обмен веществ в нормальных условиях и при внезапных сильных нагрузках — стрессе, интенсивной физической работе, эмоциональном, умственном напряжении или во время болезни.

Жаркова сообщила, что при возникновении критической ситуации организм увеличивает выработку кортизола, который, в свою очередь, выполняет множество функций: регулирует углеводный обмен, увеличивая содержание глюкозы в крови, активирует расщепление жиров до жирных кислот и белков до аминокислот. То есть снабжает организм энергией и субстратами для синтеза необходимых в условиях стресса веществ. В то же время увеличивает силу сердечных сокращений и задерживает жидкость в организме, повышает тонус сосудов, тем самым увеличивая артериальное давление. А ещё он ослабляет иммунный ответ, подавляет воспаление и аллергическую активность. Все действия кортизола направлены на то, чтобы организм успешно преодолел острый стресс.

"В настоящее время люди всё чаще подвергаются воздействию хронического стресса. Это провоцирует развитие воспаления, возникновение депрессивных и тревожных расстройств, преждевременное старение клеток. Длительно повышенный уровень кортизола вызывает остеопороз, мышечную дистрофию, перераспределение жировой ткани в организме, истончение кожи и снижение противоопухолевого иммунитета. Ожирения как такового может и не быть, но пациенты отмечают отложение жира в области живота и лица. Руки и ноги при этом худеют. На щеках — чрезмерный румянец, а на животе и боках багровые полосы растяжения", — пояснила эндокринолог.

У пациентов с гиперкортицизмом отмечают рост артериального давления, мышечную слабость, перепады настроения, снижение либидо, нарушение менструального цикла, бесплодие и частые рецидивирующие инфекции, подчеркнула Полина.