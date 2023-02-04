Без него не протянут и несколько часов: Россиянам раскрыли главный гормон в организме

Самым главным гормоном в организме человека является кортизол. Об этом сообщила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Она уточнила, что без этого гормона человек не протянет и нескольких часов, а вот без тестостерона, хоть и с проблемами, люди могут жить десятилетиями.

По словам специалиста, кортизол вырабатывается в надпочечниках и является главным адаптогеном, то есть веществом, которое способствует лучшей адаптации организма к меняющимся условиям окружающей среды.

"Поэтому его называют ещё гормоном стресса: когда мы находимся в сложной ситуации, надпочечники выбрасывают кортизол, который помогает нам выжить", — написала Павлова в телеграм-канале.

Кроме того, этот важный гормон обеспечивает организм энергией, контролирует уровень артериального давления и защищает от разных инфекций. Чтобы его сберечь, Павлова советует в первую очередь вовремя ложиться спать. Врач объяснила, что утром кортизола больше всего, а к вечеру его концентрация стремится к минимуму, чтобы освободить место другому гормону — мелатонину.

"Если мы преодолели себя и продолжили бодрствовать тогда, когда хотелось спать, то уровень кортизола вновь повышается, сон проходит, и мы продолжаем нашу деятельность дальше. Если бодрствование по ночам становится нормой, организм подстраивается под этот режим, но для организма эта ситуация стрессовая, она будет медленно, но верно истощать надпочечники, постоянно подстёгивая синтез кортизола", — пояснила Павлова, добавив, что такой образ жизни приведёт к истощению — так называемой усталости надпочечников.