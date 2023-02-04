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4 февраля, 20:21

Handelsblatt: Германия хочет передать Украине до 160 танков Leopard 1 из запасов

Немецкие компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau (FFG) планируют направить Украине до 160 танков Leopard 1 из запасов. Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на источники.

"Украина может получить до 160 боевых танков типа Leopard 1 из немецких промышленных запасов", отмечается в материале издания.

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Боевые машины могут быть отремонтированы и направлены на экспорт на Украину, уточнили источники газеты.

Как писал Лайф ранее, западные страны объявили, что намерены выделить Украине пакет очередной военной помощи. Так, например, в Америке решили передать Киеву 31 танк M1 Abrams, а в Германии — 14 танков Leopard 2. Однако такое решение поддержали не все. Намерение уже осудили в ООН, а в американском Конгрессе потребовали от президента США Джо Байдена объяснить решение отправить Украине танки.

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Wikipedia

Юлия Коновалова

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