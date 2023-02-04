Handelsblatt: Германия хочет передать Украине до 160 танков Leopard 1 из запасов

Немецкие компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau (FFG) планируют направить Украине до 160 танков Leopard 1 из запасов. Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на источники.

"Украина может получить до 160 боевых танков типа Leopard 1 из немецких промышленных запасов", — отмечается в материале издания.