Handelsblatt: Германия хочет передать Украине до 160 танков Leopard 1 из запасов
Немецкие компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau (FFG) планируют направить Украине до 160 танков Leopard 1 из запасов. Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на источники.
"Украина может получить до 160 боевых танков типа Leopard 1 из немецких промышленных запасов", — отмечается в материале издания.
Боевые машины могут быть отремонтированы и направлены на экспорт на Украину, уточнили источники газеты.
Как писал Лайф ранее, западные страны объявили, что намерены выделить Украине пакет очередной военной помощи. Так, например, в Америке решили передать Киеву 31 танк M1 Abrams, а в Германии — 14 танков Leopard 2. Однако такое решение поддержали не все. Намерение уже осудили в ООН, а в американском Конгрессе потребовали от президента США Джо Байдена объяснить решение отправить Украине танки.