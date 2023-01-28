В Конгрессе потребовали от Байдена объяснить решение послать Украине танки

Четверо законодателей-республиканцев из Палаты представителей Конгресса США потребовали от властей страны объяснений по поводу решения передать американские танки Abrams Киеву. Конгрессмены в письме президенту Соединённых Штатов Джо Байдену и главе Пентагона Ллойду Остину выразили недовольство тем, что конфликт на Украине субсидируется американскими налогоплательщиками.

"Эскалация этого конфликта продолжает происходить за счёт американского налогоплательщика", — отметили конгрессмены, копию обращения которых публикует издание Daily Caller.

По словам авторов Троя Нельса, Лорена Боберта, Пола Госара и Илая Крейна, Украина представляет собой стратегический интерес для США, но она не является союзником по НАТО, поэтому Вашингтон "никоим образом и ни в каком качестве не обязан защищать её границы". Касаясь поставок танков Abrams, конгрессмены обратили внимание на то, что принятое решение противоречит позиции военных. Они также запросили информацию о том, как производится контроль и отчётность передаваемого Киеву вооружения.

"Как ваша администрация планирует отчитываться за потерю и разрушение любых предметов американской оборонной помощи и возмещать потери американским налогоплательщикам?" — задались вопросом авторы письма.