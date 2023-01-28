В Конгрессе потребовали от Байдена объяснить решение послать Украине танки
Конгрессмены-республиканцы запросили у Белого дома разъяснения по поставкам танков Украине
Четверо законодателей-республиканцев из Палаты представителей Конгресса США потребовали от властей страны объяснений по поводу решения передать американские танки Abrams Киеву. Конгрессмены в письме президенту Соединённых Штатов Джо Байдену и главе Пентагона Ллойду Остину выразили недовольство тем, что конфликт на Украине субсидируется американскими налогоплательщиками.
"Эскалация этого конфликта продолжает происходить за счёт американского налогоплательщика", — отметили конгрессмены, копию обращения которых публикует издание Daily Caller.
По словам авторов Троя Нельса, Лорена Боберта, Пола Госара и Илая Крейна, Украина представляет собой стратегический интерес для США, но она не является союзником по НАТО, поэтому Вашингтон "никоим образом и ни в каком качестве не обязан защищать её границы". Касаясь поставок танков Abrams, конгрессмены обратили внимание на то, что принятое решение противоречит позиции военных. Они также запросили информацию о том, как производится контроль и отчётность передаваемого Киеву вооружения.
"Как ваша администрация планирует отчитываться за потерю и разрушение любых предметов американской оборонной помощи и возмещать потери американским налогоплательщикам?" — задались вопросом авторы письма.
Ранее украинский посол во Франции Вадим Омельченко заявил, что страны Запада обещали передать Киеву 321 тяжёлый танк. При этом, указал он, власти страны настаивают на ускорении процесса поставок.
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