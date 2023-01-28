Полиция Израиля: Устроивший стрельбу в Восточном Иерусалиме, вероятно, действовал один

Устроивший стрельбу в синагоге Иерусалима, вероятно, действовал в одиночку. Об этом заявила израильская полиция.

"Первоначальное расследование указывает на то, что он совершил теракт самостоятельно. Имеющиеся данные дают основания полагать, что это был 21-летний житель Восточного Иерусалима", — говорится в сообщении полиции в "Твиттере".