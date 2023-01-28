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27 января, 22:50

Полиция Израиля: Устроивший стрельбу в Восточном Иерусалиме, вероятно, действовал один

Устроивший стрельбу в синагоге Иерусалима, вероятно, действовал в одиночку. Об этом заявила израильская полиция.

"Первоначальное расследование указывает на то, что он совершил теракт самостоятельно. Имеющиеся данные дают основания полагать, что это был 21-летний житель Восточного Иерусалима", — говорится в сообщении полиции в "Твиттере".

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Лайф напоминает, что нападение со стрельбой в синагоге Иерусалима произошло вечером 27 января. По данным израильской полиции, погибло семь человек, ещё десять получили ранения. Преступник был нейтрализован.

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ТАСС / ЕРА / ATEF SAFADI

Юлия Коновалова

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