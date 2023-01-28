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27 января, 22:02

Фильм "Чемпион мира" получил главный приз премии "Золотой орёл"

<p>Актёр Иван Янковский и режиссёр Алексей Сидоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Актёр Иван Янковский и режиссёр Алексей Сидоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В Москве состоялась церемония вручения 21-й национальной кинопремии "Золотой орёл". Главную награду в номинации "Лучший фильм" получила картина "Чемпион мира".

Лента, победившая в пяти номинациях, рассказывает о самом драматичном поединке в истории шахмат — матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом Анатолием Карповым и претендентом на этот титул гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этой встречи.

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Карпова в картине сыграл актёр Иван Янковский, который получил "Золотого орла" за лучшую мужскую роль. Кроме того, режиссёр фильма "Чемпион мира" Алексей Сидоров победил в номинации "Лучший режиссёр".

Ранее Лайф писал, что народного артиста СССР, кинорежиссёра и сценариста Владимира Наумова посмертно удостоили почётной премии "Золотой орёл" за вклад в отечественное кино. Награду из рук гендиректора киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова получила его вдова — актриса Наталия Белохвостикова.

Иван Косицын

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