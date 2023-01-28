Фильм "Чемпион мира" получил главный приз премии "Золотой орёл"
Актёр Иван Янковский и режиссёр Алексей Сидоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В Москве состоялась церемония вручения 21-й национальной кинопремии "Золотой орёл". Главную награду в номинации "Лучший фильм" получила картина "Чемпион мира".
Лента, победившая в пяти номинациях, рассказывает о самом драматичном поединке в истории шахмат — матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом Анатолием Карповым и претендентом на этот титул гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этой встречи.
Карпова в картине сыграл актёр Иван Янковский, который получил "Золотого орла" за лучшую мужскую роль. Кроме того, режиссёр фильма "Чемпион мира" Алексей Сидоров победил в номинации "Лучший режиссёр".
Ранее Лайф писал, что народного артиста СССР, кинорежиссёра и сценариста Владимира Наумова посмертно удостоили почётной премии "Золотой орёл" за вклад в отечественное кино. Награду из рук гендиректора киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова получила его вдова — актриса Наталия Белохвостикова.