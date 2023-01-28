Фильм "Чемпион мира" получил главный приз премии "Золотой орёл"

В Москве состоялась церемония вручения 21-й национальной кинопремии "Золотой орёл". Главную награду в номинации "Лучший фильм" получила картина "Чемпион мира".

Лента, победившая в пяти номинациях, рассказывает о самом драматичном поединке в истории шахмат — матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом Анатолием Карповым и претендентом на этот титул гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этой встречи.

Карпова в картине сыграл актёр Иван Янковский, который получил "Золотого орла" за лучшую мужскую роль. Кроме того, режиссёр фильма "Чемпион мира" Алексей Сидоров победил в номинации "Лучший режиссёр".