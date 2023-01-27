Режиссёра Владимира Наумова посмертно удостоили "Золотого орла"

Народного артиста СССР, кинорежиссёра и сценариста Владимира Наумова посмертно удостоили почётной премии "Золотой орёл" за вклад в отечественное кино. Награду из рук гендиректора киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова получила его вдова — актриса Наталия Белохвостикова. Шахназаров напомнил о значимости работ Наумова.

"Он снял абсолютные шедевры, такие как, на мой взгляд, лучший фильм о гражданской войне "Бег", "Мир входящему", "Тегеран-43". Это человек совершенно самобытный... Для меня он стал одним из самых близких людей, я с ним долгие годы работал в правлении "Мосфильма", мы с ним искренне много дружили... Это был во всех смыслах выдающийся кинематографист", — сказал он в ходе торжественной церемонии.

По словам Белохвостиковой, "Мосфильм" был центром силы режиссёра. Он 65 лет провёл на площадках киноконцерна и посещал его даже в выходные.

"Спасибо вам, я думаю, что Володе было бы это очень дорого и приятно", — заключила вдова.