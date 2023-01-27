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27 января, 18:27

Режиссёра Владимира Наумова посмертно удостоили "Золотого орла"

Режиссёр Владимир Наумов посмертно удостоен "Золотого орла", награду получила его вдова

Народного артиста СССР, кинорежиссёра и сценариста Владимира Наумова посмертно удостоили почётной премии "Золотой орёл" за вклад в отечественное кино. Награду из рук гендиректора киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова получила его вдова — актриса Наталия Белохвостикова. Шахназаров напомнил о значимости работ Наумова.

"Он снял абсолютные шедевры, такие как, на мой взгляд, лучший фильм о гражданской войне "Бег", "Мир входящему", "Тегеран-43". Это человек совершенно самобытный... Для меня он стал одним из самых близких людей, я с ним долгие годы работал в правлении "Мосфильма", мы с ним искренне много дружили... Это был во всех смыслах выдающийся кинематографист", сказал он в ходе торжественной церемонии.

По словам Белохвостиковой, "Мосфильм" был центром силы режиссёра. Он 65 лет провёл на площадках киноконцерна и посещал его даже в выходные.

"Спасибо вам, я думаю, что Володе было бы это очень дорого и приятно", заключила вдова.

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Напомним, Владимир Наумов скончался 29 ноября 2021 года на 94-м году жизни. Он был автором сценария и режиссёром картин "Тегеран-43", "Бег", "Легенда о Тиле" и многих других. С 1980 года руководил художественной мастерской во ВГИКе, а в 2010-х вёл с женой актёрско-режиссёрскую мастерскую в Московской школе нового кино.

Обложка ©

ТАСС / Елена Никитченко

Матвей Константинов

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