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27 января, 18:15
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Бывший вице-губернатор Петербурга арестован после гонок с полицией на Bentley за 40 млн

Бывшего вице-губернатора Петербурга Сергея Козырева арестовали за пьяную езду на Bentley

Бывший вице-губернатор Петербурга по ЖКХ Сергей Козырев на "бентли" попытался сбежать от инспекторов ДПС, но был задержан полицейскими в своём охотничьем домике в Ленинградской области. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Пьяный Сергей Козырев пытался сбежать от инспекторов ГИБДД и был арестован в Выборгском районе Ленобласти. Видео © LIFE

Днём 26 января сотрудники ГИБДД остановили водителя "бентли" на 160-м километре трассы "Скандинавия" из-за наличия у него признаков алкогольного опьянения. Мужчину попросили пересесть в служебный автомобиль для разбирательства. Спустя несколько минут экс-чиновник под надуманным предлогом выбрался из полицейской машины и, сев в свой автомобиль, рванул в сторону Выборга.

Через несколько часов розыска беглеца нашли на территории охотхозяйства недалеко от посёлка Великое Выборгского района Ленобласти. На улице полицейские обнаружили знакомый "бентли", который, к слову, стоит 40 млн рублей. А в одном из охотничьих домиков нашли и самого владельца автомобиля.

При задержании он попытался оказать сопротивление, но в результате был доставлен в отделение полиции Выборга. Проверка на алкотестере показала положительный результат: 1,097 промилле. В отношении Козырева составлены административные протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, невыполнение требования об остановке транспортного средства и невыполнение требования ПДД. Ему дали пять суток административного ареста.

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Обложка ©

LIFE

Ирина Фальке

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