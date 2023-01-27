Гутерриш услышал эхо "завлекательных песен ненависти" времён холокоста
Гутерриш возмущён попытками переписать историю и оправдать пособников холокоста
Сегодня мир снова столкнулся с ростом ненависти и радикальных идеологий, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Генассамблеи организации в честь Международного дня памяти холокоста. Он напомнил, что именно попустительство позволило национал-социалистам прийти к власти в Германии.
"Подъём национал-социализма в Германии стал возможен в результате безразличия, если не пособничества, со стороны миллионов людей. Но колокола били тревогу уже в 1933 году. Слишком мало людей их слышало, и ещё меньше высказывалось по этому поводу", — сказал он.
Генсек ООН считает, что сегодня мир снова слышит "эхо тех завлекательных песен ненависти". Он обратил внимание на то, что популисты и демагоги пользуются кризисом ради получения голосов избирателей, а популярность идеи превосходства белой расы и неонацистской идеологии растёт. Политик обеспокоен попытками переписать историю, отрицать холокост, оправдать его пособников. Гутерриш указал на рост антисемитизма и других форм ненависти на религиозной основе.
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