Туроператоры спрогнозировали, насколько подорожает отдых в Турции летом

Стоимость отдыха в Турции летом вырастет на 15–30%, но скачок цен не снизит интерес к этой стране у россиян, уверены туроператоры. В качестве причин удорожания называются повышенный спрос со стороны путешественников из Европы.

"Сегодня на Турцию идёт очень активный спрос от европейцев. Отели уверены в своей загрузке и смело повышают цены. Мы пока продаём путевки по расценкам лета 2022 года, но, когда акция раннего бронирования закончится, они будут гораздо выше. На конец февраля стоимость уже плавно повышается — примерно на 30% от того, что было год назад", — рассказали РИА "Новости" в "Интуристе".

Но транспортная доступность оставит Турцию лидером для отдыха среди россиян, разве что туристам придётся выбирать более бюджетные условия. По словам вице-президента РСТ Дмитрия Горина, конечная стоимость путешествия в республику в летний и весенний период зависит от объёма перевозок.

"Надеемся, что их будет не меньше, чем в 2022 году. Тогда и стоимость туров окажется стабильна. Второй вопрос — курс валют и то, каким он будет при оплате путёвок", — заключил он.