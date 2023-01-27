"Надеюсь, не в стиле Армагеддона": Орбан предрёк крах западной социальной структуры

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен, что социальная структура, которая десятки лет выстраивалась на основе атеизма и гендерной идеологии, обязательно рухнет, и это вернёт западные страны к традиционным ценностям. Свой прогноз он озвучил на встрече со спикерами международной медиаконференции в Будапеште, которую организовал образовательный фонд Mathias Corvinus Collegium.

"Эта социальная структура, выстроенная за последние 30 лет, полностью противоречит человеческой природе. Она обязательно рухнет, надеюсь, не в стиле Армагеддона", — сказал Орбан.

Премьер Венгрии уточнил, что, если Европа хочет выжить, ей необходимо вернуться к вере, создавшей священный порядок, на котором строилась цивилизация всего континента.