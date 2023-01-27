"Надеюсь, не в стиле Армагеддона": Орбан предрёк крах западной социальной структуры
Орбан: Крах атеизма и гендерной идеологии быстро приведёт Запад к прежним традициям
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен, что социальная структура, которая десятки лет выстраивалась на основе атеизма и гендерной идеологии, обязательно рухнет, и это вернёт западные страны к традиционным ценностям. Свой прогноз он озвучил на встрече со спикерами международной медиаконференции в Будапеште, которую организовал образовательный фонд Mathias Corvinus Collegium.
"Эта социальная структура, выстроенная за последние 30 лет, полностью противоречит человеческой природе. Она обязательно рухнет, надеюсь, не в стиле Армагеддона", — сказал Орбан.
Премьер Венгрии уточнил, что, если Европа хочет выжить, ей необходимо вернуться к вере, создавшей священный порядок, на котором строилась цивилизация всего континента.
Также Орбан ранее заявил, что мирные переговоры по Украине могут занять долгие годы. Он подчеркнул, что огонь в зоне конфликта должен быть немедленно прекращён, после чего тут же должны начаться переговоры.
ТАСС / AP / Olivier Matthys