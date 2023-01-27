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27 января, 17:03

Джокович расстроен из-за изгнания отца с Australian Open после фото с флагом России

Джокович расстроен, что отец не присутствует на Australian Open из-за скандала с флагом РФ

<p>Срджан Джокович (слева) на Australian Open. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/nikolai_janzen/status/1618956409982570496" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Никен</a></p>

Срджан Джокович (слева) на Australian Open. Фото © Twitter / Никен

Сербский теннисист Новак Джокович был вынужден оправдываться после фотографии отца с российским флагом на Australian Open, он также рассказал, что теперь ему не хватает поддержки. Его слова публикует AFP.

"Очень жаль, что неправильное толкование ситуации дошло до такого этапа. Всё началось с плохого перевода его слов в некоторых СМИ", — пояснил теннисист, комментируя вынужденный отказ отца присутствовать на трибунах после скандала.

Джокович надеется, что ситуация изменится к финальному матчу, и спортсмен сможет увидеть возле корта своего главного болельщика. Серб ещё раз подчеркнул, что никто из его семьи не поддерживает спецоперацию на Украине, и он надеется на мир.

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Напомним, 25 января в ходе Australian Open серб Новак Джокович обыграл россиянина Андрея Рублёва. После матча отец сербского теннисиста сфотографировался с фанатами, которые держали флаги РФ с изображением президента Владимира Путина. Организаторы чемпионата обвинили Джоковича и его семью в "продвижении политических взглядов". Отец спортсмена сказал, что теперь будет следить за играми сына по телевизору.

Татьяна Миссуми

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