Джокович расстроен из-за изгнания отца с Australian Open после фото с флагом России

Сербский теннисист Новак Джокович был вынужден оправдываться после фотографии отца с российским флагом на Australian Open, он также рассказал, что теперь ему не хватает поддержки. Его слова публикует AFP.

"Очень жаль, что неправильное толкование ситуации дошло до такого этапа. Всё началось с плохого перевода его слов в некоторых СМИ", — пояснил теннисист, комментируя вынужденный отказ отца присутствовать на трибунах после скандала.