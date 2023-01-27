Джокович расстроен из-за изгнания отца с Australian Open после фото с флагом России
Джокович расстроен, что отец не присутствует на Australian Open из-за скандала с флагом РФ
Срджан Джокович (слева) на Australian Open. Фото © Twitter / Никен
Сербский теннисист Новак Джокович был вынужден оправдываться после фотографии отца с российским флагом на Australian Open, он также рассказал, что теперь ему не хватает поддержки. Его слова публикует AFP.
"Очень жаль, что неправильное толкование ситуации дошло до такого этапа. Всё началось с плохого перевода его слов в некоторых СМИ", — пояснил теннисист, комментируя вынужденный отказ отца присутствовать на трибунах после скандала.
Джокович надеется, что ситуация изменится к финальному матчу, и спортсмен сможет увидеть возле корта своего главного болельщика. Серб ещё раз подчеркнул, что никто из его семьи не поддерживает спецоперацию на Украине, и он надеется на мир.
Напомним, 25 января в ходе Australian Open серб Новак Джокович обыграл россиянина Андрея Рублёва. После матча отец сербского теннисиста сфотографировался с фанатами, которые держали флаги РФ с изображением президента Владимира Путина. Организаторы чемпионата обвинили Джоковича и его семью в "продвижении политических взглядов". Отец спортсмена сказал, что теперь будет следить за играми сына по телевизору.