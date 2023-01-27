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27 января, 11:59

Джокович и Циципас поборются в финале Australian Open за звание первой ракетки мира

<p>Новак Джокович, Стефанос Циципас. Фото © Getty Images / Giampiero Sposito, © Getty Images / Giampiero Sposito</p>

Новак Джокович, Стефанос Циципас. Фото © Getty Images / Giampiero Sposito, © Getty Images / Giampiero Sposito

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Спортсмен обыграл американца Томми Пола в ходе матча, который прошёл сегодня в Мельбурне.

Игра длилась 2 часа 20 минут и закончилась со счётом 7:5, 6:1, 6:2 в пользу Джоковича. Его следующим соперником станет грек Стефанос Циципас, который сегодня вырвал победу у российского теннисиста Карена Хачанова. Финал чемпионата назначен на 29 января, по его итогам

определится первая ракетка мира.

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Николь Вербер

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