Джокович и Циципас поборются в финале Australian Open за звание первой ракетки мира

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Спортсмен обыграл американца Томми Пола в ходе матча, который прошёл сегодня в Мельбурне.

Игра длилась 2 часа 20 минут и закончилась со счётом 7:5, 6:1, 6:2 в пользу Джоковича. Его следующим соперником станет грек Стефанос Циципас, который сегодня вырвал победу у российского теннисиста Карена Хачанова. Финал чемпионата назначен на 29 января, по его итогам

определится первая ракетка мира.