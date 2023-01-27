ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 40 военных, М777 и склад

Украинская армия потеряла до 40 военнослужащих, американскую гаубицу М777 и склад артиллерийских боеприпасов на Краснолиманском направлении. Об этом проинформировал журналистов в пятницу Игорь Конашенков — официальный представитель Минобороны.

"Ударами армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 24-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Островского в Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР", — заявил на брифинге представитель военного ведомства.