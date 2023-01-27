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Опубликовано 27 января 2023, 11:51

ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 40 военных, М777 и склад

Генерал-лейтенант Конашенков рассказал об успехах российских военных на Краснолиманском направлении

Украинская армия потеряла до 40 военнослужащих, американскую гаубицу М777 и склад артиллерийских боеприпасов на Краснолиманском направлении. Об этом проинформировал журналистов в пятницу Игорь Конашенков — официальный представитель Минобороны.

"Ударами армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 24-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Островского в Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР", — заявил на брифинге представитель военного ведомства.

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Напомним, что на днях сразу четыре бригады ВСУ попали под огонь на Краснолиманском направлении и понесли огромные потери. А вчера сообщалось, что там же российские войска за сутки уничтожили до 70 бойцов ВСУ, а также четыре американские гаубицы. На днях Лайф писал, что военные РФ также уничтожили М777 в Харьковской области, до этого такую же систему "убрали" в районе населённого пункта Шляховое в Херсонской области.

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Getty Images / Spencer Platt

Алексей Берковиц
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