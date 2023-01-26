ВС РФ уничтожили до 70 бойцов ВСУ и четыре гаубицы М777 на Краснолиманском направлении

Российские войска за минувшие сутки уничтожили до 70 бойцов ВСУ, а также четыре американские гаубицы М777 на Краснолиманском направлении. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населённого пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", — отметил представитель ведомства.

Кроме того, российские военные уничтожили две боевые бронированные машины. На Херсонском направлении ВС РФ за сутки уничтожили две радиолокационные станции (РЛС) AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 американского производства, три гаубицы Д-20 и самоходную гаубицу "Гвоздика".