В ДНР сообщили о серьёзных боях на юго-востоке Угледара

В настоящий момент идут жестокие бои на юго-востоке Угледара в ДНР. Особое внимание ВС России приковано к трассе в Покровское, заявил в эфире телеканала "Россия-1" советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

"Достаточно серьёзно взята на контроль трасса из Покровского в Угледар. Сейчас на юго-востоке идут самые серьёзные бои", — сказал он.

По его словам, прямо сейчас ВС РФ занимают новые позиции на подступах к городу. Гагин подчеркнул, что рядом с Угледаром находятся Авдеевка и Марьинка. Если российские силы освободят этот город, то смогут отрезать подвоз боеприпасов на Донецком направлении, с которого ВСУ наносят удары по столице ДНР.

"Можно будет наносить по ВСУ и фланговые, и фронтальные удары", — добавил Гагин.