Общество "Знание" и Минпросвещения создали объединение для школьников "Сила — в знании"

Общество "Знание" и Министерство просвещения России подписали меморандум о создании детско-юношеского общественного объединения "Сила — в знании". По словам первого замруководителя АП Сергея Кириенко, оно станет сильной составляющей "Движения первых".

"Всё, что мы делаем по передаче знаний, воспитанию, подготовке следующих поколений, должно делаться совместно, это такое соработничество, совместная деятельность. Ровно так создавалось и движение "Сила — в знании", которое, уверен, станет очень важной и мощной составляющей Российского движения детей и молодёжи "Движение первых", — приводит его слова ТАСС.

В рамках объединения подрастающее поколение сможет принимать участие в просветительских мероприятиях, интеллектуальных соревнованиях, организовывать с наставниками тематические мероприятия, посещать профильные смены в международных и российских детских центрах, стажироваться в организациях-партнёрах, а также участвовать в создании просветительского контента с известными людьми.