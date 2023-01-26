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26 января, 10:14

Хуснуллин сообщил об установке третьего пролёта левой части Крымского моста

Установка третьего пролёта на левой стороне автомобильной части Крымского моста завершена. Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

  • Установка третьего пролёта левой стороны автомобильной части Крымского моста. Фото © Telegram / Марат Хуснуллин
    Установка третьего пролёта левой стороны автомобильной части Крымского моста. Фото © Telegram / Марат Хуснуллин
  • Установка третьего пролёта левой стороны автомобильной части Крымского моста. Фото © Telegram / Марат Хуснуллин
    Установка третьего пролёта левой стороны автомобильной части Крымского моста. Фото © Telegram / Марат Хуснуллин

Установка третьего пролёта левой стороны автомобильной части Крымского моста. Фото © Telegram / Марат Хуснуллин

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"На Крымском мосту завершена надвижка третьего пролёта по левой стороне автомобильной части. Два пролёта левой стороны автодорожной части моста уже заняли своё проектное положение", — отметил Хуснуллин.

По его словам, надвижка четвёртого пролёта запланирована на 31 января, после чего потребуется несколько дней для того, чтобы пролёт опустился в проектное положение. На финальном этапе будут вестись работы по устройству деформационных швов, а также дренажа для отвода воды, по установке двух слоёв асфальтобетона, восстановлению инженерных систем, освещения и ограждений.

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Ранее Лайф сообщал, что на Крымском мосту запустили движение автомобилей после проведения ряда ремонтных работ.

Обложка ©

Telegram / Марат Хуснуллин

Артур Белкин

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