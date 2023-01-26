Хуснуллин сообщил об установке третьего пролёта левой части Крымского моста

По его словам, надвижка четвёртого пролёта запланирована на 31 января, после чего потребуется несколько дней для того, чтобы пролёт опустился в проектное положение. На финальном этапе будут вестись работы по устройству деформационных швов, а также дренажа для отвода воды, по установке двух слоёв асфальтобетона, восстановлению инженерных систем, освещения и ограждений.