Болгария заявила о непричастности к подрыву Крымского моста

Болгария оказалась непричастна к подрыву Крымского моста 8 октября 2022 года. К таким выводам по результатам расследования пришли в Софийской прокуратуре.

"Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорично установили, что Болгария не имеет ничего общего со взрывом на Крымском мосту", — заявил главный прокурор Болгарии Иван Гешев.

Напомним, теракт на Крымском мосту случился ещё в прошлом году. 8 октября там произошёл подрыв грузовика, в результате которого разрушились два автомобильных пролёта. Как заявлял президент России Владимир Путин, авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются украинские спецслужбы. Кстати, в самом Крыму потребовали от Украины возместить весь ущерб.