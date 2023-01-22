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22 января, 15:08

Болгария заявила о непричастности к подрыву Крымского моста

Главный прокурор Болгарии заявил о непричастности Софии к подрыву Крымского моста

Болгария оказалась непричастна к подрыву Крымского моста 8 октября 2022 года. К таким выводам по результатам расследования пришли в Софийской прокуратуре.

"Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорично установили, что Болгария не имеет ничего общего со взрывом на Крымском мосту", — заявил главный прокурор Болгарии Иван Гешев.

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Напомним, теракт на Крымском мосту случился ещё в прошлом году. 8 октября там произошёл подрыв грузовика, в результате которого разрушились два автомобильных пролёта. Как заявлял президент России Владимир Путин, авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются украинские спецслужбы. Кстати, в самом Крыму потребовали от Украины возместить весь ущерб.

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ТАСС / EPA / STRINGER

Николь Вербер

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