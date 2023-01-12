В Крыму потребуют от Украины возместить ущерб за теракт на Крымском мосту

Украине будут предъявлены требования возместить ущерб, полученный в результате теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Об этом РИА "Новости" рассказал глава парламента региона Владимир Константинов.

"Есть и экономический ущерб. Крыму в результате затруднения движения по мосту был нанесён немалый ущерб, который вполне может быть посчитан и включён в сумму нашего иска Украине", — заявил Константинов.