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12 января, 06:34

МВД объявило в розыск инсценировавшего собственное убийство журналиста Бабченко

МВД РФ объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко

<p>Обложка © AP / TASS</p>

Обложка © AP / TASS

МВД РФ объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко*, который с 2017 года не проживает на территории России. Об этом говорится в базе данных ведомства.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос. При этом, о какой именно статье идёт речь, не сообщается.

Росфинмониторинг внёс журналиста Бабченко в список экстремистов

Росфинмониторинг внёс журналиста Бабченко в список экстремистов

Отметим, что с 2017 года Бабченко не проживает на территории России. Весной 2018-го украинские СМИ сообщили о его гибели в результате покушения, но уже на следующий день он предстал перед журналистами живым и невредимым. Позже Бабченко извинился перед родными, которые не знали об инсценировке, и рассказал все подробности.

*Внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов.

Артур Белкин

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