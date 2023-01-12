МВД объявило в розыск инсценировавшего собственное убийство журналиста Бабченко
МВД РФ объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко
Обложка © AP / TASS
МВД РФ объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко*, который с 2017 года не проживает на территории России. Об этом говорится в базе данных ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос. При этом, о какой именно статье идёт речь, не сообщается.
Отметим, что с 2017 года Бабченко не проживает на территории России. Весной 2018-го украинские СМИ сообщили о его гибели в результате покушения, но уже на следующий день он предстал перед журналистами живым и невредимым. Позже Бабченко извинился перед родными, которые не знали об инсценировке, и рассказал все подробности.
*Внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов.