МВД объявило в розыск инсценировавшего собственное убийство журналиста Бабченко

МВД РФ объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко*, который с 2017 года не проживает на территории России. Об этом говорится в базе данных ведомства.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос. При этом, о какой именно статье идёт речь, не сообщается.