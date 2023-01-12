В России выявлен первый случай заражения новой мутацией ковида "кракен"

В ведомстве напомнили, что в России установлена широкая линейка разновидностей омикрон-штамма, но доминирует вариант "дельта". Преобладающее число случаев с ним было выявлено во второй половине 2021 года и иногда он фиксировался в осенью 2022-го. Лаборатории Роспотребнадзора и других ведомств продолжают мониторить ситуацию с коронавирусом в России и сопредельных странах, а также загружают геномные данные в нацбазу VGARus, где уже размещено 226 тысяч последовательностей геномов.