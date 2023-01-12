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12 января, 06:29

В России выявлен первый случай заражения новой мутацией ковида "кракен"

Роспотребнадзор: Первый случай нового омикрон-штамма "кракен" зафиксировали в РФ

В России выявили первый случай заражения новой мутацией коронавируса "кракен". Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Первый случай заражения вирусом субварианта Омикрона — XBB.1.5 "Кракен" был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в России установлена широкая линейка разновидностей омикрон-штамма, но доминирует вариант "дельта". Преобладающее число случаев с ним было выявлено во второй половине 2021 года и иногда он фиксировался в осенью 2022-го. Лаборатории Роспотребнадзора и других ведомств продолжают мониторить ситуацию с коронавирусом в России и сопредельных странах, а также загружают геномные данные в нацбазу VGARus, где уже размещено 226 тысяч последовательностей геномов.

Европейцев призвали готовиться к плохим новостям из-за "кракена"

Европейцев призвали готовиться к плохим новостям из-за "кракена"

Ранее иммунолог Николай Крючков перечислил симптомы новой мутации коронавируса "кракен". Он также предупредил, что в группе риска находятся пожилые люди старше 65 лет, люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями, с иммунодефицитными состояниями, беременные женщины и дети до трёх лет.

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Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Светлана Оперук

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