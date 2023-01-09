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9 января, 12:53

"Кракен" расползается по миру: Как распознать новый особо заразный ковид-мутант

Иммунолог Крючков перечислил симптомы новой мутации коронавируса "кракен"

Новая мутация коронавируса "кракен" очень заразна по сравнению со своими предшественниками, предупредил в беседе с "Москвой 24" иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Подвид омикрона XBB.1.5 получил название "кракен". Он уже активно циркулирует на территории США, эксперты предупреждают о его скором распространении среди европейцев. В России к настоящему моменту эту мутацию не обнаружили.

"Появилась очередная подлиния. Она отличается, по некоторым данным, несколько большей заразностью, чем те, которые были до неё", — рассказал Крючков.

По уровню летальности кракен не отличается от предыдущих мутаций, симптомы также не изменились. При лёгкой форме наблюдается насморк, кашель, слабость, повышение температуры, боли в мышцах и суставах. Возможны и желудочно-кишечные проявления, говорит врач.

"В группе риска находятся пожилые люди старше 65 лет, люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями, с иммунодефицитными состояниями, беременные женщины и дети до трёх лет", — объяснил иммунолог.

В России не выявили случаев заражения новым подвариантом омикрон-штамма "кракен"

В России не выявили случаев заражения новым подвариантом омикрон-штамма "кракен"

Тем не менее ранее Гинцбург заявил о десятках штаммов ковида, циркулирующих в РФ. Он отметил, что это гибриды, возникшие в результате генетического обмена различных вариантов коронавируса.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Ирина Фальке

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