Названы осложнения после фарингита, которые могут остаться на всю жизнь

Не стоит недооценивать фарингит, поскольку он может повлечь за собой неприятные и даже серьёзные осложнения. Об этом в беседе с Лайфом предупредила врач-оториноларинголог многопрофильной клиники "Балтмед", медицинского центра "Проект здоровья" Александра Найдёнова.

Как объяснила медик, фарингит — это воспаление слизистой задней стенки глотки, которая может поражаться вирусами, грибами и бактериями. При вирусном варианте заболевание самостоятельно разрешается в течение семи дней, необходимо лишь адекватное обезболивание.

"При бактериальном всё сложнее, он не даст вам усидеть дома семь дней, проявления ярче и отёк нарастает быстрее. Если вовремя не обратиться к врачу, то возможны осложнения, которые будут возникать в зависимости от возбудителя, там поселившегося", — предупредила врач.

По её словам, чаще всего это абсцесс, затруднение глотания и дыхания, к отдалённым относятся заболевания сердца, суставов и почек. Но самое проблемное осложнение — бета-гемолитический стрептококк, который лечится вместе с ревматологами и будет преследовать человека всю жизнь и ухудшать её качество.

Если болит горло, можно самостоятельно дома обрабатывать его спреями с гексэтидином и бензидамином или использовать растворы для полоскания горла с обезболивающим эффектом и постоянно рассасывать различные травяные пастилки. Чем больше слюны, тем лучше для горла, отметила оториноларинголог. Однако, если в течение трёх-четырёх дней симптоматика нарастает или остаётся прежней, необходимо обратиться к врачу.