Составлен топ самых "суеверных" профессий

Самыми суеверными работниками оказались медицинские сёстры, продавцы, менеджеры по туризму. Об этом пишет "Газета.ru", ссылаясь на исследование, проведённое SuperJob.

В ходе опроса 27% респондентов признались, что верят в суеверия, при этом женщин среди них больше (33%). Однако 52% категорически отвергли всякого рода поверья и назвали их антинаучными. Среди суеверных лидируют медсёстры (42%), продавцы-консультанты (39%), туристические менеджеры и квалифицированные рабочие (по 38%), а замыкают пятёрку врачи, HR-специалисты, водители, набравшие по 35%.

Далее в списке идут межрегиональные представители, менеджеры по продажам и разнорабочие (по 34%). А вот специалисты с математическим складом ума — это прагматики, доверяющие цифрам и науке. Так, наименее суеверны программисты, маркетологи (по 16%), аналитики (17%).